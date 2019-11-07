Почти каждый второй россиянин высказался за возвращение смертной казни

09:44

Около половины россиян считают, что в России следуют восстановить смертную казнь. Об этом говорят результаты опроса, проведенные "Левада центром", пишет "Интерфакс".

За восстановление смертной казни в "прежних размерах" (как это было в начале 90-х годов) высказались 33% респондентов. При этом большинство сторонников возвращения смертной казни - люди в возрастных категориях 40-54 лет и 55+.

Еще 16% опрошенных выступают за расширение применения казни по сравнению с имевшей ранее место практикой.

Из тех, кто высказался за возвращение смертной казни, 72% считают, что приговаривать к высшей мере наказания стоит за изнасилование несовершеннолетних, 64% - за серийные убийства, 45% - за умышленное убийство, 44% - за терроризм, 39% - за торговлю наркотиками, 18% - за госизмену, 12% - за покушение на жизнь главы государства.

За сохранение моратория на смертную казнь, который действует в РФ, выступили только 21% россиян. Процент сторонников полной отмены казни составил всего лишь 19% и это в большей степени молодые люди в возрасте 19-24 лет. Еще порядка 10% опрошенных затруднились с ответом.

В РФ смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в Совет Европы, в России действует мораторий на применение такой меры наказания преступников, ее альтернативой является пожизненное заключение. Мораторий истекал 1 января 2010 года, но в ноябре 2009 года Конституционный суд РФ продлил его - до того момента, когда Госдума ратифицирует протокол об отмене смертной казни.