В РФ собрались ввести наказание за покупку украденных персональных данных

12:48

Роскомнадзор предложил ввести ответственность за покупку краденных персональных данных и их дальнейшее использование, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Жарова.

По его словам, ведомство готовит пакет предложений, которые регламентируют контроль за обработку персональных данных и установят административную ответственность за их распространение, приобретение и последующее использование.

Как отметил Жаров, в ведомстве рассчитывают, что данные законопроекты будут поддержаны.

«В последнее время все чаще появляются сообщения о преступлениях, связанных с воровством и последующей продажей персональных данных, оформлением поддельных документов и сделок с использованием украденных персональных данных. И диалог между спецслужбами, которые занимаются этими преступлениями, регулятором и бизнесом должен быть активизирован», - заявил Жаров.

В качестве примера он привел скандал в Twitter, сотрудники которой похитили персональные данные пользователей и перепродали их.