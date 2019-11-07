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В РФ собрались ввести наказание за покупку украденных персональных данных

12:48 7.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Роскомнадзор предложил ввести ответственность за покупку краденных персональных данных и их дальнейшее использование, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Жарова.

По его словам, ведомство готовит пакет предложений, которые регламентируют контроль за обработку персональных данных и установят административную ответственность за их распространение, приобретение и последующее использование.

Как отметил Жаров, в ведомстве рассчитывают, что данные законопроекты будут поддержаны.

«В последнее время все чаще появляются сообщения о преступлениях, связанных с воровством и последующей продажей персональных данных, оформлением поддельных документов и сделок с использованием украденных персональных данных. И диалог между спецслужбами, которые занимаются этими преступлениями, регулятором и бизнесом должен быть активизирован», - заявил Жаров.

В качестве примера он привел скандал в Twitter, сотрудники которой похитили персональные данные пользователей и перепродали их. 

Темы: Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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07.11.2019, 14:35
Гость: А если

нашел?
07.11.2019, 14:03
Гость: Ося

Не доводить до казни: третья судимость - пожизненно. Не будет "многократно судимых"..
07.11.2019, 13:52
Гость: хакер

Будет ли наказание, если украденные персональные данные мне подарили ?
Все комментарии (6)
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