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Володин предложил перевести на русский язык англоязычную рекламу в Саратове

18:25 10.11.2019
Михаил Исаев и Вячеслав Володин © ИА «Версия-Саратов»

В ходе своего визита в Саратов председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подверг критике рекламные вывески.  По его словам, они должны быть выполнены в едином стиле м быть только на русском языке, пишет ИА «Версия-Саратов».

«Для самоидентификации, самоидентичности. Так страну можно потерять. Ай-яй-яй, богатеют здесь, а хотят быть англичанами и встречать утро в пабе».

«Вот, видите — чиккен макнаггетс. Язык сломаешь!», — заявил Володин. «И котлета в хлебе, а не бургер», — подхватил глава Саратова Михаил Исаев.

Темы: Саратов, Внутренняя политика в России
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Комментарии читателей
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10.11.2019, 22:53
Гость: Саратов и космополиты

Это еще ничего. А вот еврей-филолог Гусейнов профессор ВШЭ высказался что он живет в "одичавшей стране", где говорят на "убогом" и "клоачном" русском языке?". Следует отметить что отец Гасана, азербайджанский писатель Чингиз Гусейнов, с 2014 года живет в Израиле. А мать Марина Гринбалт является переводчицей. "Как говорится, гремучая смесь", написала про него газета "Завтра". "Кристально чистый либерализм головного мозга, что подразумевает ультразападничество и фундаментальную русофобию".
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Между прочим "Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних этот профессор-филолог называет "полным абсурдом", "полным идиотизмом", "законом против логики".
10.11.2019, 22:31
Гость: Патриот Золотой Орды

Это ваша Европа странная. А на Востоке всё в Законе.
10.11.2019, 22:22
Гость: Chicken Salad Sandwich

Законодательно нужно бороться -- за каждое английское слово-заимствование в прессе, на ТВ, в речи чиновников взимать штраф по установленному тарифу. И казна быстро наполнится, и русский язык очистится.
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