Володин предложил перевести на русский язык англоязычную рекламу в Саратове

18:25

В ходе своего визита в Саратов председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подверг критике рекламные вывески. По его словам, они должны быть выполнены в едином стиле м быть только на русском языке, пишет ИА «Версия-Саратов».

«Для самоидентификации, самоидентичности. Так страну можно потерять. Ай-яй-яй, богатеют здесь, а хотят быть англичанами и встречать утро в пабе».

«Вот, видите — чиккен макнаггетс. Язык сломаешь!», — заявил Володин. «И котлета в хлебе, а не бургер», — подхватил глава Саратова Михаил Исаев.