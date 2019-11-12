Данные о 5 тысячах вкладчиков ВТБ утекли в интернет

07:55

Еще один банк столкнулся с утечкой данных своих клиентов. Как пишет газета "Известия" в Сати появились сообщения о продаже базы данных 5 тысяч вкладчиков ВТБ банка.

Отмечается, что актуальность базы датируется 2019 годом. В базе содержится 5 тысяч строк, 3 тысячи из них можно купить непосредственно у автора объявления, 2 тысячи - через его посредничество. Стоимость 1 строчки составляет 10 и 6 рублей соответственно.

Во фрагменте базы данных, распространяемой бесплатно, содержится персональная информация о вкладчиках (ФИО, домашний адрес, индекс, номер телефона и сумма вклада, в нескольких строчках также электронная почта клиента).

Как пишет газета, ВТБ провел расследование в связи с появлением этой информации. В банке заявили, что сведения, выложенные в Сеть, актуальны на 2016 год. Банк связался со всеми клиентами, чья персональная информация могла быть скомпрометирована, предупредил о случившемся и принес свои извинения. Отмечается, что их информационной безопасности ничего не угрожает.

Напомним, что ранее стало известно об утечке данных клиентов Альфа-банка и Сбербанка.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ признает проблему утечек персональных данных и будет усиливать надзор, но виноваты в них не только банки, но и операторы платежных систем, коллекторы и т.д., поэтому для борьбы с этим явлением нужен комплексный подход.