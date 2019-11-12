Лавров обвинил США в создании на востоке Сирии квазигосударства

20:06

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон намерен захватить восточные регионы Сирии и при помощи курдов создать там местную администрацию, которая будет контролировать нефтяные месторождения.

По словам министра, США при помощи арабских стран собираются отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства, сообщает РБК.

При этом Лавров отметил, что США запрещают своим союзникам по НАТО, а также Евросоюзу инвестировать в восстановление Сирии. Также он заявил, что США, выведя войска, бросили союзников-курдов, а затем заявили, что остаются на севере страны «для нефти, а не ради курдов».

Напомним, ранее в Сети появилась информация о двух строящихся военных базах в провинции Дейр-эз-Зор (восток Сирии). Как сообщало агентство Anadolu, первая находится в зоне дислокации 113-й бригады армии США, а вторая - в районе деревни ас-Сур. В МИД России назвали незаконными попытки американских военных закрепить свое присутствие в районе нефтедобычи.