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Лавров обвинил США в создании на востоке Сирии квазигосударства

20:06 12.11.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон намерен захватить восточные регионы Сирии и при помощи курдов создать там местную администрацию, которая будет контролировать нефтяные месторождения.

По словам министра, США при помощи арабских стран собираются отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства, сообщает РБК.

При этом Лавров отметил, что США запрещают своим союзникам по НАТО, а также Евросоюзу инвестировать в восстановление Сирии. Также он заявил, что США, выведя войска, бросили союзников-курдов, а затем заявили, что остаются на севере страны «для нефти, а не ради курдов». 

Напомним, ранее в Сети появилась информация о двух строящихся военных базах в провинции Дейр-эз-Зор (восток Сирии). Как сообщало агентство Anadolu, первая находится в зоне дислокации 113-й бригады армии США, а вторая - в районе деревни ас-Сур. В МИД России назвали незаконными попытки американских военных закрепить свое присутствие в районе нефтедобычи.

Темы: Сергей Лавров, США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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13.11.2019, 02:01
Гость: Аnton

И что не так? Молодцы думают и делают для своей страны,а не дяди.
12.11.2019, 22:57
Гость: Не территорий

асада, так территории эрдогана, ... кого угодно. Нас не спрашивают.
12.11.2019, 22:07
Гость: Мямле:

Пусть всё что угодно планирует Сэм!
Москва-то жуёт свои сопли зачем?
Взялась обеспечить сирийцам защиту,
Так будь же любезна не дать их в обиду!
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