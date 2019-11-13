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Экс-полковник Захарченко получил статус опасного для окружающих

08:53 13.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество, получил статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на его адвоката Валерию Туникову.

Как пишет издание, эта мера была применена перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима. Новый статус влечет за собой усиление контроля и ряд других ограничений.

Как рассказала изданию Туникова, за проведенное в "Лефортово" время Захарченко не сопротивлялся правоохранителям, не пытался скрыться и не имел каких-либо замечаний. По ее мнению, статус склонного к побегу ввели на основе оперативной информации, вероятно, полученной от ФСБ.

В связи с этим, в личном деле экс-полковника и на карточке его камеры будут сделаны соответствующие записи, а на его одежде появится красная метка, показывающая опасность для окружающих.

По словам адвоката, эти отличительные знаки значительно отягчают режим содержания в колонии, поскольку осужденного за взяточничество Захарченко "даже в душ должны конвоировать с закованными в наручники за спиной руками" и, кроме того, экс-полковнику придется отмечаться "чуть ли не каждый час у надзирателя", а малейшие нарушения могут привести к записи в личном деле, которая может помешать выходу по УДО.

В середине октября Захарченко снизили до 12 лет и 6 месяцев 13-летний срок, назначенный за взяточничество. Экс-полковника задержали 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог. В министерстве экс-полковник курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

Темы: Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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13.11.2019, 17:26
Гость: общественное сознание

В федерации таких, все руководство. Кто же позволит их утилизировать. Разберут на части скорее лично подопытных и рядовых.
13.11.2019, 15:37
Гость: Бтр

А может объявлен полковник опасным;
Чтоб зекам всем тамошним стало бы страшно;
И в камере темной, накрывши матрасом;
Не произвели его там в п... расы.
13.11.2019, 15:00
Гость: Почему на свободе подельники?

Кому, интересно, в колонии даже
Не сливший дружков экс-полковник так страшен?
"Опасным" объявлен он не для того,
Чтоб повод нашёлся прикончить его?
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