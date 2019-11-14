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Минтранс решил запретить опасным преступникам управлять такси и автобусами

12:35 14.11.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Министерство транспорта РФ подготовило законопроект, который запрещает людям с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления управлять автобусами, трамваями, троллейбусами и такси. Инициатива опубликована на сайте кабмина.

Поправки Минтранса запрещают юридическим лицам и ИП допускать к управлению транспортом тех, у кого не снята или не погашена судимость по восьми статьям УК — это «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» (в случае, если преступления признали тяжкими или особо тяжкими), а также «Теракт», «Организация террористического сообщества» и «Организация деятельности террористической организации».

Кроме того, предлагается не допускать к перевозкам индивидуальных предпринимателей с неснятой или непогашенной судимостью за одно из этих преступлений.

На тех, кто получил условный срок по этим статьям, ограничения не распространяются.

Авторы инициативы также предложили, чтобы люди, управляющие такси и общественным транспортом, предоставляли работодателю справки о наличии или отсутствии судимости.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Общественный транспорт в России, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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14.11.2019, 15:14
Гость: Снур

таких "лиц" нужно,как это было в СССР принудительно(!) трудоустраивать на непопулярном производстве типа Химия - дОбыча ископаемых или заготовка древесины ценных пород в отталенных районах - на год-два-три.Это благотворно и гуманно по отношению к нарикам,алкоголикам и люмпенам-бездельникам.А так же к хроническим неплательщикам алиментов.
14.11.2019, 12:41
Гость: gvozd

регулировать гражданские права - не роль, не обязанность и даже не право министерства. работать надо, а не конституцию регулировать.
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