Минтранс решил запретить опасным преступникам управлять такси и автобусами

12:35

Министерство транспорта РФ подготовило законопроект, который запрещает людям с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления управлять автобусами, трамваями, троллейбусами и такси. Инициатива опубликована на сайте кабмина.

Поправки Минтранса запрещают юридическим лицам и ИП допускать к управлению транспортом тех, у кого не снята или не погашена судимость по восьми статьям УК — это «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» (в случае, если преступления признали тяжкими или особо тяжкими), а также «Теракт», «Организация террористического сообщества» и «Организация деятельности террористической организации».

Кроме того, предлагается не допускать к перевозкам индивидуальных предпринимателей с неснятой или непогашенной судимостью за одно из этих преступлений.

На тех, кто получил условный срок по этим статьям, ограничения не распространяются.

Авторы инициативы также предложили, чтобы люди, управляющие такси и общественным транспортом, предоставляли работодателю справки о наличии или отсутствии судимости.