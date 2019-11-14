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В колледже в Благовещенске произошла стрельба

06:37 14.11.2019

Два человека погибли в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобрнауки Амурской области.

О стрельбе в колледже стало известно утром 14 ноября. Район вокруг учебного заведения оцеплен. По словам очевицев, люди выбегали из здания без верхней одежды.

Изначально сообщалось об одной жертве перестрелки. Позже УМВД представило уточненные данные — погибли два человека, в том числе нападавший, еще трое ранены.

В числе пострадавших — двое подростков и один — молодой мужчина.

По предварительной информации, причиной стрельбы мог стать конфликт между подростками.

Мэрия Благовещенска собирает экстренную комиссию по ЧС по мерам обеспечения безопасности на территории образовательных учреждений. На место стрельбы выехали руководители города.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия, Проблемы подростков и происшествия с ними
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