Карельский город накрыл едкий туман, птицы падают замертво

18:41

Карельский город Сегежа погрузился в густой зловонный туман, вероятной причиной которого называется выброс на целлюлозно-бумажном комбинате.

Жители города начали публиковать фотографии пожелтевшего от тумана снега, а также сообщают, что птицы начали падать замертво на лету.

«Птицы дохнут на лету… Жители Сегежи в панике – город на несколько часов погрузился в густой зловонный туман, улицы, машины и прохожих засыпало какой-то желтой дрянью, дышать стало нечем. Но больше всего людей напугала массовая гибель птиц», - сообщается в записи сообщества «Отражение. Карелия» в социальной сети ВКонтакте.

В комментариях в соцсети буря эмоций:

«Вчера возле "Рябинки" снегирь упал прямо под ноги замертво, изо рта кровь. Умер прямо в полёте».

«Да, экология у нас не айс. Не только птицы и люди стали умирать к концу года, а особенно пожилые. Что тут говорить про куртки людей, тут у машин краску разъедает ужас».

«Травят нас по-тихому, местные вымрут. Сделают вахтовый городок…»

«Люди... Ну это же ненормально... Я думала, что это туман... А муж сказал, что это комбинат... И что так не должно быть... Он всю жизнь проработал на ЦБК... (нам по 60 лет) И если уже «куры» дохнут сегодня, как мы-то сможем дальше жить? Зато у всех кашель появился и опять же «у нас всё хорошо!»

Жительница города и борец за экологию Наталья Пастушенко сообщила, что произошел страшный выброс с комбината. «В комментариях пишут, что при следующем выбросе, похоже, люди на улице умирать будут. Похоже, это уже вредительство, нас травят. Такого никогда не происходило, потому что раньше выбросы были час-два, сегодня целый день и сейчас до сих пор воняет. Сегежане очень озабочены ситуацией», - написала Пастушенко.

«Выбросы бумкомбината очень опасны для людей, мы этим дышим каждый день, снег белый, только когда падает, через пару часов он коричневый, цвет охры, потом чернеет... устали уже, около 10 лет писали во все инстанции, ответ всегда: все в норме, – комментирует экозащитница. – От нас прокуроры бегут, к ним люди идут, а они ничего сделать не могут, никакого влияния на москвичей не имеют. Суд был, загрязнение комбинатом питьевой воды и воздуха признали, присудили 20 тысяч штрафа комбинату, мы тут хорошо посмеялись».

Недавно экозащитники направили обращение на имя президента России.

По информации портала «Север.Реалии», в петрозаводском офисе компании «Сегежа Групп», в которую входит комбинат, дать комментарии отказались.

*Фотографии взяты из социальной сети ВКонтакте