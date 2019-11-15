Историк Соколов в каске и бронежилете показал, как избавлялся от улик

19:24

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки этого же университета Анастасии Ещенко, сегодня принял участие в следственном эксперименте на набережной реки Мойки, где нашли части тела девушки.

Стоп-кадр передачи на телеканале НТВ

Около двух часов дня Олега Соколова вывели из его дома №82 по набережной реки Мойки в каске и бронежилете, в плотном окружении из сотрудников полиции, сообщает «Фонтанка».

«Понимая, что может произойти самосуд, защита настояла на беспрецедентных мерах безопасности. Следственный комитет принял меры по исключению возможных угроз: улицы были перекрыты, на Соколова надели каску и бронежилет», - приводит ТАСС слова адвоката Соколова Александра Почуева.

Группа подошла к набережной Мойки, там доцент, по всей видимости, начал рассказывать, как избавлялся от отчлененных частей тела. Причем в разные точки набережной арестованного перемещали на машине.