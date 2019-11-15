]]>
]]>
Главная В России Новости

Историк Соколов в каске и бронежилете показал, как избавлялся от улик

19:24 15.11.2019

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки этого же университета Анастасии Ещенко, сегодня принял участие в следственном эксперименте на набережной реки Мойки, где нашли части тела девушки.

Стоп-кадр передачи на телеканале НТВ

Около двух часов дня Олега Соколова вывели из его дома №82 по набережной реки Мойки в каске и бронежилете, в плотном окружении из сотрудников полиции, сообщает «Фонтанка»

«Понимая, что может произойти самосуд, защита настояла на беспрецедентных мерах безопасности. Следственный комитет принял меры по исключению возможных угроз: улицы были перекрыты, на Соколова надели каску и бронежилет», - приводит ТАСС слова адвоката Соколова Александра Почуева.

Группа подошла к набережной Мойки, там доцент, по всей видимости, начал рассказывать, как избавлялся от отчлененных частей тела. Причем в разные точки набережной арестованного перемещали на машине. 

Темы: Санкт-Петербург, Расследование преступлений в России, Резонансные убийства и покушения в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.11.2019, 22:57
Гость: таки-да

"задолбали уже с эти Соколовым
ну нервный был, ну грохнул девку, "-таких ,своих сожительниц -аспиранток в лесах в90- доценты вообще судя по официальным сводкам не убивали и не закапывали,от слова ни разу..люди в высшей школе были еще не те,не окончательно рыночные ,свехнутые на реконструкции ,"расеи которую мы потеряли",или еще какого карго-культа.Чтобы не падать до унижения убиенной жертвы надо всего-то предстваить что,она чья-то дочь, сестра ..может,пусть и не совсем праведница -кто не без греха ?
15.11.2019, 21:27
Гость: ser

задолбали уже с эти Соколовым
ну нервный был, ну грохнул девку, которая его использовала в обмен на тело

ЧТО тут нового или необычного? таких в лесах в 90-х закопали немеряно
15.11.2019, 21:04
Гость: Почему

не бронетранспортере? Рискуют его жизнью.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.