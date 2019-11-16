Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в возрасте 41 года

13:35

Лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев умер в поезде Тамбов - Москва в возрасте 41 года.



Фото из социальной сети Facebook

Причиной смерти, предположительно, стали проблемы с сердцем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря политика Александра Макаренко.

Последняя публикация Исаева в социальной сети Facebook была сделана 15 ноября. В ней политик сообщил, что возвращается из Тамбова в Москву.

Никита Исаев являлся кандидатом юридических наук, создателем и директором Института актуальной экономики. Также он работал в правительстве Ивановской области (занимался развитием инвестиционного потенциала региона), в Госкомитете по делам молодежи, а также в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии.

Место и время похорон будут объявлены позднее.