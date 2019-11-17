СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме «Восточный»

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Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный", в частности дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

При этом в суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями, в отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы.

Ранее президент России Владимир Путин возмутился ситуацией на "Восточном". "Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов", - заявил глава государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сумму украденных средств при строительстве космодрома: из выделенных 91 млрд рублей было похищено 11 млрд, из которых возвращено всего 3,5 млрд.