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СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме «Восточный»

16:12 17.11.2019
СК
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следственный комитет России  расследует 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный", в частности дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

При этом в суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями, в отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы.

Ранее президент России Владимир Путин возмутился ситуацией на "Восточном". "Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов", - заявил глава государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сумму украденных средств при строительстве  космодрома: из выделенных 91 млрд рублей было похищено 11 млрд, из которых возвращено всего 3,5 млрд.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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17.11.2019, 23:06
Гость: Патриот Золотой Орды

Хочешь рискнуть здоровьем?
17.11.2019, 20:59
Гость: Цитата

В 2010 году тогдашний министр финансов Кудрин объявил, что дефицит федерального бюджета России за прошедший 2009 год составил около 1, 7 трлн рублей, и эту сумму придется замещать из Резервного фонда.

Согласно подсчетам журнала «Финанс», состояние восьми самых богатых людей России за тот же 2009 год выросло следующим образом:
Лисин — 343 млрд руб.
Дерипаска — 273 млрд руб.
Фридман — 254 млрд руб.
Усманов — 243 млрд руб.
Керимов — 219 млрд руб.
Прохоров — 126 млрд руб.
Абрамович — 106 млрд руб.
Алекперов — 99 млрд руб.
Итого 1 трлн 663 млрд руб., то есть сумма, равная дефициту бюджета России.
Без комментариев.
17.11.2019, 20:33
Гость: Может быть

их расстреливать?
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