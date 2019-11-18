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Четверть россиян не устраивает питание в течение рабочего дня

09:38 18.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Четверть россиян не устраивает, как они питаются в течение рабочего дня, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

При этом, согласно результатам исследования, большинство россиян (61%) приносят еду из дома, чтобы пообедать на работе. Чуть более 30 процентов респондентов ходят на обед в ближайшие кафе, 22% - пользуются услугами столовой на работе, а 13% обходятся без обеда.

Семьдесят три процента россиян заявили, что в целом их устраивает то, как они питаются в течение дня, однако четверть респондентов (24%) высказали противоположную точку зрения.

При неограниченном бюджете и вне зависимости от расположения работы около 40% опрошенных отметили, что предпочли бы обедать в ближайших кафе, пятая часть (21%) выбрала бы столовую на работе, по 15% респондентов приносили бы еду из дома или заказывали еду с доставкой на работу, только 7% отметили, что ходили бы обедать домой.

Оценивая качество, ассортимент и ценообразование, респонденты высоко оценили скорость обслуживания и цены в столовых на работе, а вот качество и выбор блюд больше устроил в службах доставки еды.

Больше половины респондентов (51%) уточнили, что возможности для питания скорее не важны для них при поиске работы, о важности этого пункта заявили только 46% опрошенных. При этом большинство россиян отметили, что работодатель должен организовывать питание сотрудников (62%). Противоположную точку зрения высказали лишь 27% респондентов.

Темы: Общественное мнение
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Комментарии читателей
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18.11.2019, 13:03
Гость: Наталия

как говорят "Война-войной, а обед - по расписанию!"
Не представляю, как можно продержаться 10 часов без еды (рабочее время плюс дорога). И, главное, зачем? Тут что-то не так. Или врут, или не работают.
18.11.2019, 11:51
Гость: Сердечник

те кто пропускают обед потом после работы всегда переедают, потом привет лишний вес, гипертония, инсульт, инфаркт...
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