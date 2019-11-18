Четверть россиян не устраивает питание в течение рабочего дня

09:38

Четверть россиян не устраивает, как они питаются в течение рабочего дня, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

При этом, согласно результатам исследования, большинство россиян (61%) приносят еду из дома, чтобы пообедать на работе. Чуть более 30 процентов респондентов ходят на обед в ближайшие кафе, 22% - пользуются услугами столовой на работе, а 13% обходятся без обеда.

Семьдесят три процента россиян заявили, что в целом их устраивает то, как они питаются в течение дня, однако четверть респондентов (24%) высказали противоположную точку зрения.

При неограниченном бюджете и вне зависимости от расположения работы около 40% опрошенных отметили, что предпочли бы обедать в ближайших кафе, пятая часть (21%) выбрала бы столовую на работе, по 15% респондентов приносили бы еду из дома или заказывали еду с доставкой на работу, только 7% отметили, что ходили бы обедать домой.

Оценивая качество, ассортимент и ценообразование, респонденты высоко оценили скорость обслуживания и цены в столовых на работе, а вот качество и выбор блюд больше устроил в службах доставки еды.

Больше половины респондентов (51%) уточнили, что возможности для питания скорее не важны для них при поиске работы, о важности этого пункта заявили только 46% опрошенных. При этом большинство россиян отметили, что работодатель должен организовывать питание сотрудников (62%). Противоположную точку зрения высказали лишь 27% респондентов.