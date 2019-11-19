Балтийскому флоту настает подводный капут

На самом угрожаемом направлении у нас практически не осталось субмарин. Но этого не исправить еще лет десять



Фото с сайта mil.ru

С большой долей вероятности через несколько лет Россия приступит к строительству серии новых дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка» с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности «Калибр» для Балтийского флота. Об этом на днях сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на неназванные источники в кораблестроительной отрасли. Собеседники агентства заявили, что целесообразность такого шага сейчас обсуждается в Главном командовании ВМФ РФ.

Закладку первой «Варшавянки» для Балтики на питерских «Адмиралтейских верфях» планируется провести сразу после того, как этот завод завершит работу над последней (шестой) такой же субмариной для Тихоокеанского флота. Стало быть — не ранее 2023 года. При этом сказано, что новая серия, видимо, окажется меньшей, чем та, что сегодня строится для тихоокеанцев. Вероятно - не более четырех ДЭПЛ. Если предположить, что «Адмиралтейские верфи» станут реализовывать новый заказ нынешними вполне приличными темпами, то управятся где-то к 2026-2027 году. Именно эту дату предлагаю крепко запомнить, чтобы попытаться понять, что на самом деле происходит.

Как, казалось бы, стоит отнестись к новому известию? На первый взгляд — с исключительным энтузиазмом. Все-таки новые боевые корабли, особенно с отлично зарекомендовавшими себя в ходе операции в Сирии «Калибрами», - это всегда хорошо. Особенно для Балтики, на которой ситуация с подводными лодками у России нынче выглядит просто неприлично.

Собственно, в тех водах у нас всего одна субмарина и осталась - торпедная Б-806 «Дмитров» (проект пр. 877ЭКМ «Палтус») в Кронштадте. Она в единственном числе пока представляет корабельный состав 3-го отдельного дивизиона подводных лодок.

Да и Б-806 вошла в боевой состав ВМФ СССР почти 34 года назад и наверняка будет списана в утиль в ближайшие два-три года. ДЭПЛ «Дмитров» давно дышит на ладан и на сегодня годится, главным образом, не для серьезной войны, а лишь для тренировки в море противолодочных расчетов надводных кораблей балтийцев. Еще более древний собрат «Дмитрова» по дивизиону - Б-227 «Выборг» - в прошлом году был выведен из боевого состава флота и передан в качестве экспоната в создающийся в Кронштадте филиал парка «Патриот».

На фоне все обостряющегося противостояния нашей страны с НАТО у границ Калининградской области ситуация выглядит просто отчаянно. Настолько, что в прошлом году бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев стесняться не стал, открыто заявив на весь мир: «На Балтике, которую окружают девять стран, есть подводные силы в Германии, Польше, Швеции. Если проанализировать ситуацию, то без подводных лодок, я считаю, задача по выполнению операций Балтийским флотом в полном объеме нереальна».

Иными словами, по причине практически полного отсутствия собственных подводных сил наш флот на Балтике нынче лишь ограниченно боеспособен. При этом если сказанное Валуевым перевести на язык конкретных цифр, то в этой области все у нас действительно просто вопиет о срочной необходимости принимать хоть какие-то безотлагательные меры для исправления положения. Пока не оказалось слишком поздно.

Ведь нашему единственному «Дмитрову» на Балтике сегодня противостоят шесть германских, пять польских и пять шведских подводных лодок. Мало того, все без исключения германские субмарины относятся к новейшему проекту 212А и поэтому по важнейшему из основных показателей - скрытности плавания - на порядок превосходят российскую лодку. Поскольку оснащены воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) и поэтому в состоянии не всплывать практически по месяцу.

В отличие от наших «Варшавянок» и «Палтусов», которые вынуждены показываться на поверхности в лучшем случае каждые 3-4 дня для подзарядки своих аккумуляторных батарей. Рискуя быть обнаруженными не только гидроакустическими, но и радиолокационными станциями противника.

На самом деле все у нас тут настолько плохо, что в прошлом году было решено с Черного моря в Балтийское срочно перебросить еще один и старый-престарый (в минувшем сентябре справивший свое тридцатилетие) «Палтус» - ДЭПЛ Б-871 «Алроса». Заминка с единственным: в 2014 году с двигательной установкой «Алросы» случилась авария, поэтому она шестой год ремонтируется в 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. Но как только выйдет из завода (а это запланировано на конец 2019 года), так сразу и отправится в поход вокруг всей Европы на выручку 3-му отдельному дивизиону БФ в Кронштадте.

На столь драматическом фоне новость о строительстве серии новых «Варшавянок» для этого флота должна бы показаться во всех отношениях вдохновляющей. Понятно, что ожидать первого пополнения придется в лучшем случае приблизительно с десяток лет. Но в конце этого безнадежно-темного подводного туннеля забрезжила хоть какая-то надежда. Так что же - ударим в литавры?

Увы, не стоит обольщаться. И не только потому, что до момента появления в Кронштадте первой свежепостроенной на «Адмиралтейских верфях» «Варшавянки» и Б-806 «Дмитров», и Б-871 «Алроса» вряд ли доживут. Их придется списать, а от 3-го дивизиона подводных сил Балтфлота в этом случае на неопределенное время останется только штаб и пустые причалы.

Еще хуже другое. А именно - что в качестве долгожданного пополнения Кронштадту обещаны именно «Варшавянки». Потому что действительно исключительно удачные лодки этого типа в нашей стране с некоторыми (хотя и очень существенными!) конструктивными изменениями строятся аж с 1983 года.

За пару последних десятилетий не раз принимались решения выпуск морально устаревших «Варшавянок», относящихся к третьему поколению ДЭПЛ, совершенно прекратить. И заменить их субмаринами четвертого и пятого поколений. Как это давно сделали та же Германия и Швеция. А еще - Япония, Китай, Южная Корея, Австралия, Сингапур. А вот у нас ничего не выходит. Несмотря на горы потраченных в различных конструкторских бюро денег.

Самое унылое (чуть не написал - забавное), что мы давно уже не только мечтаем, но вроде бы уже и практически строим лодки четвертого поколения. Но снова вместо современного смартфона получается, по сути всего лишь пулемет «Максим».

Если конкретнее, то еще в «нулевых» годах как раз для Балтфлота в Питере уже была заложена первая российская неатомная подводная лодка четвертого поколения. Даже назвали ее «Санкт-Петербургом» в честь исторической столицы балтийцев. Это был головной корабль только что вроде бы завершенного конструированием в ЦКБ «Рубин» новейшего проекта 677 «Лада».

Все на «Санкт-Петербурге» с самого начала выглядело замечательно. За исключением одного - анаэробную (воздухонезависимую) энергетическую установку для него в «Рубине» еще только обещали довести до ума. И доставить на «Адмиралтейские верфи» к моменту завершения работ над новой субмариной.

Так вот: несмотря на множество бодряческих возгласов российских конструкторов и их же горячих обещаний типа: «Буквально вот-вот!» с ВНЭУ ни тогда, ни даже сегодня у нас так ничего пока и не вышло.

«Санкт-Петербург» так и спустили на воду в 2009 году со старыми дизельными двигателями. И практически неготовым к бою и отправили в так называемую опытную эксплуатацию на Северный флот. Где именно в этом качестве он и пребывает и поныне безо всякой ВНЭУ.

Однако расписываться в собственном творческом бессилии и отчитываться за потраченные фактически впустую громадные финансовые средства перед Кремлем было, похоже, страшновато и адмиралам, и конструкторам. Поэтому на «Адмиралтейских верфях» как бы продолжили работу над неатомными подводными лодками как бы четвертого поколения типа «Лада».

В 2005 году в Питере на верфях заложили Б-586 «Кронштадт», а еще через год - Б-587 «Великие Луки». Год назад «Кронштадт» спустили на воду и даже стали испытывать. Опять же - с обычными дизелями, что фактически сделало его просто улучшенным вариантом старой доброй «Варшавянки». Не более. В 2020 году, судя по всему, тот же скорбный путь предстоит и «Великим Лукам».

Но далее, невзирая ни на что, поскольку ситуация с созданием первой в России анаэробной энергетической установки становится все более неприличной, уровень обещаний наши кораблестроители резко подняли. Они принялись обещать, что мы, дескать, вообще просто перескочим через явно незадавшееся четверное поколение неатомных подводных лодок. И на зависть всему миру займемся сразу пятым поколением. Будущей нашей красе и гордости присвоили даже красивое и исконно русское имя - «Калина».

Согласно годовому отчету Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) РФ за 2014 год проектирование столь замечательной «Калины» было назначено на 2015-й. Заложить на «Адмиралтейских верфях» ее должны были в 2018-м. Но не заложили до сих пор. Вместо этого Министерство обороны РФ подписало с ОСК контракт на строительство еще двух вроде бы уже окончательно загубленных «Лад».

Объяснение всем этим метаниям единственное: как не было в России, так и нет до сих пор ни единой работоспособной ВНЭУ. Хотя еще в 2016 году было объявлено о завершении ее наземных испытаний. В марте того же года, как утверждали в «Рубине», в Балтийском море начались испытания установки на специализированном морском стенде.

Таим образом, очевидно, у руководства страны, Вооруженными силами, да и у широкой публики должно было сложиться впечатление, что выход из конструкторского тупика все же найден. А наши «Лады» с «Калинами» через год-другой наконец станут соответствовать заявленным боевым характеристикам. А Военно-Морской флот все же получит долгожданные ракетные субмарины четвертого или даже пятого поколений.

Но вот тут-то я и предлагаю вернуться к началу этого материала. Новость о грядущем заказе для Балтфлота серии испытанных «Варшавянок» какие должны вызывать эмоции? Нам плакать или смеяться от счастья?

Радоваться, полагаю, особенно нечему. Потому что если и после 2023 года наша страна намерена продолжать строить все более и более морально стареющие «Варшавянки» — стало быть, и до этого срока с созданием анаэробных энергетических установок для «Лад» и «Калин» ничего у нас не получится. Слишком многое утеряно в современных технологиях в кораблестроении. Поэтому лозунг «Догнать и перегнать Австралию» в строительстве неатомных подводных лодок для России хоть и выглядит чрезвычайно обидным, но на самом деле перед нами очень амбициозная и трудная задача.

Из досье «СП»

В начале 2019 года где-то на самом властном верху России терпение, по-видимому, лопнуло. 7 марта новостное издание flotprom.ru со ссылкой на осведомлённые источники в ЦКБ «Рубин» и Центральном НИИ судовой электротехники и технологии сообщило, что «финансирование проекта разработки перспективной воздухонезависимой энергетической установки с электрохимическим генератором кислородно-водородного типа для оснащения передовых сверхмалошумных неатомных подводных лодок пр. 677 «Лада» заморожено.

Таким образом, у ВМФ России надежд в ближайшие годы получить полноценные субмарины четвертого поколения фактически не осталось. Следствием этого, очевидно, и стало решение и для Балтийского флота тоже начать строить все те же «Варшавянки» (проект 636.3). За неимением впустую ожидавшегося лучшего.

Вооружены лодки проекта 636.3 шестью 533-мм торпедными аппаратами. Два верхних могут использоваться как ПУ ракетного комплекса «Калибр-ПЛ». Объемы торпедного отсека позволяют загрузить до 18 торпед или ракет. Доля вооружения в боекомплекте определяется в соответствии с поставленной боевой задачей. Ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» может использовать боеприпасы различных типов с дальностью стрельбы до 300 километров.

Характерной особенностью подлодок всех версий проекта 636 является малая шумность. По этому параметру «Варшавянки» превосходят все предыдущие отечественные ДЭПЛ и ряд зарубежных.