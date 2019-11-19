Россия потратит 6,6 млрд рублей на укрепление моральных ценностей молодёжи

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Правительство России предложило увеличить финансирование создания и распространения контента в интернете, который будет укреплять гражданскую идентичность и духовно-нравственные ценности молодёжи. Соответствующие поправки в проект федерального бюджета на 2020–2022 годы были опубликованы в электронной базе Госдумы.

В онлайн-проект, нацеленный на укрепление моральных ценностей молодых россиян, предлагают вкладывать 2,2 миллиарда рублей в год, ранее на проект хотели выделять по 800 миллионов ежегодно, сообщает News.ru.

Операторам субсидий на создание социального значимого контента для российской молодежи Росмолодежь предлагала сделать Институт развития интернета, пишет РБК. Контент — видео, аудио, веб-сериалы, проекты в соцсетях — будет рассчитан на россиян до 35 лет. Ожидается, что он не будет носить политический характер, а будет посвящен социально значимым вопросам.