]]>
]]>
Главная В России Новости

Россия потратит 6,6 млрд рублей на укрепление моральных ценностей молодёжи

00:08 19.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Правительство России предложило увеличить финансирование создания и распространения контента в интернете, который будет укреплять гражданскую идентичность и духовно-нравственные ценности молодёжи. Соответствующие поправки в проект федерального бюджета на 2020–2022 годы были опубликованы в электронной базе Госдумы.

В онлайн-проект, нацеленный на укрепление моральных ценностей молодых россиян, предлагают вкладывать 2,2 миллиарда рублей в год, ранее на проект хотели выделять по 800 миллионов ежегодно, сообщает News.ru.

Операторам субсидий на создание социального значимого контента для российской молодежи Росмолодежь предлагала сделать Институт развития интернета, пишет РБК. Контент — видео, аудио, веб-сериалы, проекты в соцсетях — будет рассчитан на россиян до 35 лет. Ожидается, что он не будет носить политический характер, а будет посвящен социально значимым вопросам.

Темы: Правительство России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.11.2019, 13:28
Гость: Морозов.

Унас идеологии нет, мы - люди дела.
19.11.2019, 13:27
Гость: Значит, теперь

у нас будет 6.6 Чубайсов.
19.11.2019, 13:01
Гость: Из Краснодара

Миллиарды рублей на раздачу школярам бесплатных презервативов и пропаганду безопасного секса на ТВ!!! Лучше бы эти деньги раздали нищим.
Все комментарии (32)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.