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Депутаты Госдумы предложили ввести единую минимальную цену на сигареты

12:26 20.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, в котором предложила установить единую минимальную розничную цену на табачную продукцию.

Авторы инициативы убеждены, что данная инициатива поможет в борьбе с нелегальной продукцией. Они отмечают, что из-за отсутствия ценового порога, ниже которого нельзя продавать табачную продукцию, в стране доступны сигареты и папиросы «по экономически необоснованным заниженным ценам».

В среднем сигареты в этом году, как указывают депутаты, стоят 115 рублей за пачку, а нелегальная продукция — 45-55 рублей. При этом сумма налогов на одну пачку составляет не менее 62 рублей. По оценке парламентариев, минимальная розничная цена на сигареты в этом году должна составлять 86,28 рубля.

Производители сигарет JTI, British American Tobacco и Philip Morris International поддержали предложение депутатов.

В настоящее время минимальную розничную цену на сигареты устанавливают сами производители, для каждой пачки она рассчитывается отдельно с учетом акциза. Минимальные розничные цены устанавливаются на уровне 75 процентов от максимальных розничных цен.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Табачная промышленность, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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20.11.2019, 16:49
Гость: Мимино

― Валико! Валико!
― Не видишь - перевал закрыт?
― А если откроется?
― Да не влезет сюда корова. Здесь продай.
― Здесь кто ее купит? Здесь ее все знают.
20.11.2019, 16:48
Гость: забыли

И производители пива.
20.11.2019, 16:05
Гость: Откровенный

протекционизм перечисленных в статье иностранных компаний по производству табачной продукции. Сколько и кому за это заплачено, никто по своей воле не сообщит. Борьбу с контрафактной табачной продукцией должны вести госорганы и, прежде всего: МВД,Роспотребнадзор, налоговые инспекции, местное управление и др. при активной деятельности производителей по защите своей товарной марки. При надлежащей организации работы и взаимодействии перечисленных органов и производителей проблема разрешается. Но, госорганы работать по теме не желают или не умеют, а производители не желают тратиться на отслеживание каналов и источников нелегального производства и сбыта поддельной продукции. Им удобнее через своих депутатов протолкнуть ущербный для населения закон. А народ схавает все! До каких же пор мы будем позволять инициаторам в Думе чистить наши карманы в угоду иностранным капиталистам и безответственности исполнительной власти?
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