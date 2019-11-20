Депутаты Госдумы предложили ввести единую минимальную цену на сигареты

12:26

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, в котором предложила установить единую минимальную розничную цену на табачную продукцию.

Авторы инициативы убеждены, что данная инициатива поможет в борьбе с нелегальной продукцией. Они отмечают, что из-за отсутствия ценового порога, ниже которого нельзя продавать табачную продукцию, в стране доступны сигареты и папиросы «по экономически необоснованным заниженным ценам».

В среднем сигареты в этом году, как указывают депутаты, стоят 115 рублей за пачку, а нелегальная продукция — 45-55 рублей. При этом сумма налогов на одну пачку составляет не менее 62 рублей. По оценке парламентариев, минимальная розничная цена на сигареты в этом году должна составлять 86,28 рубля.

Производители сигарет JTI, British American Tobacco и Philip Morris International поддержали предложение депутатов.

В настоящее время минимальную розничную цену на сигареты устанавливают сами производители, для каждой пачки она рассчитывается отдельно с учетом акциза. Минимальные розничные цены устанавливаются на уровне 75 процентов от максимальных розничных цен.