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Госдума разрешила охране аэропортов использовать электрошокеры

17:46 20.11.2019
Служба безопасности аэропорта © KM.RU, Кирилл Зыков
Служба безопасности аэропорта © KM.RU, Кирилл Зыков
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Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, разрешающий сотрудникам транспортной безопасности, в том числе охранникам в аэропортах использовать электрошокеры. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, применять электрошокер можно для самозащиты, для «отражения нападения на объект и на граждан», для задержания лиц, «застигнутых при совершении преступления», если те хотят скрыться или оказать вооруженное сопротивление.

Хоть охранники и обязаны предупреждать о намерении использовать электрошокер, на экстренные случаи это правило не распространяется, передает ТАСС.

В тексте законопроекта говорится, что без предупреждения сотрудники транспортной безопасности могут действовать в случаях, «если промедление <…> создает непосредственную опасность для жизни или здоровья граждан <…> или может повлечь за собой иные тяжкие последствия».

Темы: Аэропорты и аэровокзалы в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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20.11.2019, 19:35
Гость: приняли законопроект, разрешающий ?

В метро Ховрино охранник с этой штукой месяц назад стоял.
Я в этих шокерах, слава Богу, не разбираюсь, но если у чела короткая пластиковая палка в руке, и на ней светится индикатор, то наверно это электрошокер, да?
20.11.2019, 19:08
Гость: Ну,

у нас же не 37 год.
20.11.2019, 19:08
Гость: Все

для народа, все во имя народа.
Все комментарии (5)
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