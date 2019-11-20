Госдума разрешила охране аэропортов использовать электрошокеры

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Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, разрешающий сотрудникам транспортной безопасности, в том числе охранникам в аэропортах использовать электрошокеры. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, применять электрошокер можно для самозащиты, для «отражения нападения на объект и на граждан», для задержания лиц, «застигнутых при совершении преступления», если те хотят скрыться или оказать вооруженное сопротивление.

Хоть охранники и обязаны предупреждать о намерении использовать электрошокер, на экстренные случаи это правило не распространяется, передает ТАСС.

В тексте законопроекта говорится, что без предупреждения сотрудники транспортной безопасности могут действовать в случаях, «если промедление <…> создает непосредственную опасность для жизни или здоровья граждан <…> или может повлечь за собой иные тяжкие последствия».