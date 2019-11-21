ФСБ отвергла претензии Украины по поводу пропажи унитазов с кораблей

12:53

ЦОС ФСБ России опубликовал видео передачи украинской стороне двух военных катеров, а также буксира, согласно которому внутреннее состояние украинских судов в нормальном состоянии, с исправной сантехникой, пишет "Интерфакс".

На видео отчетливо виден процесс подписания документов по передаче украинских судов. Представители украинской стороны никаких претензий о состоянии судов не высказывают.

На кадрах также виден белый унитаз, полотенца, на полке лежит стопка аккуратно сложенной военной одежды.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очаково украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - прокомментировали в ЦОС ФСБ, отметив, что видеокадры, связанные с передачей украинской стороне двух катеров и буксира, публикуются в связи с заявлением командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об "угробленных россиянами возвращенных Украине бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" "со снятыми плафонами, розетками и унитазами".

Днем ранее, 20 ноября, командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - не на ходу, россияне их "угробили".

"В настоящее время они только подходят к территориальным водам. В 16 часов они только подойдут. Это идет буксировка: скорость очень маленькая, они своим ходом не идут. Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - заявил Воронченко.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС Украины и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.