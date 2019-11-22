Трио Рахманинова исполнило с кларнетистом Серджио Дельмастро редкий дуэт из миланской библиотеки

Концерт Трио Рахманинова и Серджио Дельмастро «Итальянская палитра» состоялся в КЗ Зарядье 17 ноября

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Выступления Трио Рахманинова – это всегда событие. Не только потому, что здесь играют музыканты высочайшего класса, но и благодаря необычным интерпретациям произведений мировой классики, неожиданным коллаборациям и искрометным комментариям руководителя Трио Виктора Ямпольского к каждому номеру концерта .

Вместе с одним из ведущих итальянских кларнетистов Серджио Дельмастро коллектив объездил всю Россию. Отношения между российскими музыкантами и итальянским гостем задались. Перед началом выступления в Зарядье Виктор Ямпольский признался, что теперь участники Трио называют кларнетиста на русский лад – Серегой Мастерковым.

Итальянец был явно не в обиде. Его кларнет в «Плывущей луне» зачинателя стиля бельканто Винченцо Беллини звучал так, что можно было воочию увидеть серебристую гладь ночной реки и печальную красавицу, которая молит Луну послать слова любви своему избраннику.

Совсем иные эмоции он транслировал в «Песне моряка» Гаэтано Доницетти, притопывая ногой и демонстрируя неподдельную экспрессию. Но разве могло быть по-другому в страстном признании морехода, который находится вдали от своей ненаглядной Нанеллы и, по словам Виктора Ямпольского «испытывает от этого определенный дискомфорт», поэтому мечтает построить любимой дворец прямо на воде.

В качестве конферансье руководитель Трио вновь был на высоте. Пересказывая содержание песни Моцарта «Увы, я потеряла возлюбленного», он заметил, что музыка композитора чересчур жизнерадостна для такого скорбного повода, а значит, героиня наверняка нашла себе другого. Смысл «Болеро» Россини Ямпольский передал лаконично, но не менее выразительно: «Приди – и как можно скорее». А итальянскую песню, использованную Бетховеном в трио для кларнета, виолончели и фортепиано си-бемоль мажор соч. 11, маэстро интерпретировал так: «Если не пообедаю, то на работу точно не пойду».

Просвещал зрителей и Серджио Дельмастро, сделав экскурс в историю кларнета перед вариациями на тему из оперы «Севильский цирюльник» Россини для кларнета и фортепиано в переложении Ивана Мюллера. Мало кто знает, что немецкий мастер и композитор модифицировал кларнет, добавив к нему ещё пять клапанов для большего разнообразия тональностей. Усовершенствованный инструмент надо было как-то продавать, поэтому предприимчивый мастер начал делать новые интерпретации известных произведений специально для кларнета.

Не обошлось без сюрпризов. Ближе в финалу посетители концерта смогли оценить редчайшее произведение Амилькаре Понкьелли «Паоло и Вирджиния», рукописные ноты которого были относительно недавно обнаружены в библиотеки консерватории Милана. В оригинале в дуэте должны были звучать кларнет и скрипка, но Наталья Савинова (которая участвовала в концерте также и как певица) сделала транскрипцию для виолончели, добавив произведению новых красок. Вот только за Савиновой досталась партия Паолы, а Дельмастро «отдувался» за Вирджинию, но в подлинности происходящего сомневаться не приходилось.

