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Пилот самолета из Москвы умер после экстренной посадки в аэропорту Ростова

13:50 24.11.2019
Пассажирский самолет
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анапу, совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо. 

"Самолет вылетел из Шереметьево. Около 10 утра второму пилоту стало плохо, была запрошена экстренная посадка, пока приземлялись, пилот 1970 года рождения умер", - рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

По предварительным данным, причина смерти - сердечный приступ.

Позднее в "Аэрофлоте" уточнили, что пилот скончался в машине скорой помощи. "К самолету была вызвана скорая помощь, пилот был передан медикам. К сожалению, медикам спасти пилота не удалось, он скончался в машине скорой помощи", - говорится в сообщении авиакомпании. 

Темы: Происшествия, Авиасообщение в России
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