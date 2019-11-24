Пилот самолета из Москвы умер после экстренной посадки в аэропорту Ростова

13:50

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анапу, совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.

"Самолет вылетел из Шереметьево. Около 10 утра второму пилоту стало плохо, была запрошена экстренная посадка, пока приземлялись, пилот 1970 года рождения умер", - рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

По предварительным данным, причина смерти - сердечный приступ.

Позднее в "Аэрофлоте" уточнили, что пилот скончался в машине скорой помощи. "К самолету была вызвана скорая помощь, пилот был передан медикам. К сожалению, медикам спасти пилота не удалось, он скончался в машине скорой помощи", - говорится в сообщении авиакомпании.