Мень станет гендиректором «Российского экологического оператора»

17:19

Бывший глава Минстроя и экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень возглавит «Российский экологический оператор» (РЭО). В настоящее время оформляются соответствующие документы, подтвердил курирующий мусорную реформу вице-премьер Алексей Гордеев, передает «Интерфакс».

Как отметил Гордеев, практика работы РЭО за минувший год показала, что «масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, помимо верхнеуровневых управленческих и технологических навыков требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями».

Новый порядок сбора, утилизации и переработки отходов должен быть понятен всем, пояснил вице-премьер, и именно поэтому правительство приняло решение «укрепить» руководство оператора.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку генерального директора РЭО Дениса Буцаева. На этом посту он не проработал и года. Отставку Буцаева неофициально связывапи с нехваткой аппаратного веса: он, по их словам, не смог добиться оперативного выделения средств на поддержку отрасли от Минфина.

Михаил Мень закончил режиссерский факультет Московского государственного университета культуры и искусств и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция». В 1999 году стал вице-губернатором Подмосковья, а через три года занял пост заместителя мэра Москвы. В 2005-2013 годах был губернатором Ивановской области. Затем почти пять лет руководил Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С 2018 года был аудитором Счетной палаты.