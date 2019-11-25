Путин призвал трясти чиновников, но клеймо пенсионной реформы с «ЕдРа» не сойдет

Огонь по штабам: Партия власти пойдет на радикальные меры, чтобы снова «жахнуть» на выборах

Президент России Владимир Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений во всех сферах. С таким предложением он выступил на XIX съезде партии в субботу, 23 ноября.

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«Для партии хуже всего искать для себя комфорт и хуже всего быть удобной, покладистой для начальника любого уровня. Прошу вас, будьте лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы. Добиваться справедливости. Вы же видите сами, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся. На местах вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решений», — подчеркнул российский лидер.

Он также призвал членов «Единой России» поднимать острые вопросы в регионах и стараться решать проблемы своими силами, не дожидаясь, пока граждане сами расскажут о них в ходе ежегодной прямой линии с президентом.

Кроме того, он подверг критике «любителям делать неоднозначные заявления, прикрываясь членством» в ЕР: «Все мы часто упоминаем, что „Единая Россия“ — правящая партия. Так оно и есть, но это совсем не значит, что она ассоциируется с любым чиновником во власти. Это мощная национальная и общественно-политическая сила, но она не должна соглашаться с любым мнением чиновника, даже высокого уровня, и даже если он всякий раз подчеркивает близость к партии».

В завершении Путин напомнил, что лидер — это тот, кто ведет людей за собой и спрашивает с себя строже, чем с других. А суть правящей партии не в том, чтобы править, а чтобы служить народу, который ей доверяет.

XIX Съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве, ожидается, что в его рамках будет дан старт подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году.

Все же не очень понятно, с чем правящая партия собирается идти на выборы. Стоит отметить, что такие непопулярные меры, как пенсионная реформа, серьезно подорвали доверие к власти: не только к правящей партии и правительству, но и к самому президенту, падение рейтингов которого фиксируют социологи. Не проще было бы Путину, пока не поздно, откреститься от самой непопулярной партии в народе, чтобы спасти собственную репутацию?

Очевидно, что на Старой площади так не считают и готовы и дальше продвигать обанкротившуюся партию власти. Напомним, на состоявшихся в сентябре выборах в Мосгордуму кандидаты — единороссы пошли в качестве самовыдвиженцев, что позволило им сохранить большинство. Кроме того, сыграло свою роль т.н. «умное голосование» Алексея Навального, которое, по некоторым данным, корректировалось Кремлем. Эксперты называют прошедшие в Москве выборы репетицией федеральным — значит, на них будут применены те же технологии?

Или единороссам поможет критик со стороны президента, чьи рейтинги пока еще остаются на высоком уровне?

— Я в ответ только один пример приведу, — комментирует заявление Путина главный редактор ФОРУМ. Мск Анатолий Баранов. — Так совпало, что у нас в одной из гостиниц на ВДНХ проходил пленум ЦК ОКП. Так вот, проехать было положительно невозможно, я выехал заранее, а опоздал на полчаса. Это перекрывали улицы для тех, кого Путин предлагает трясти. Ну и для него в первую очередь. Так что думаю, тряси, не тряси, а они будут ездить с мигалками и перекрытиями дорог, а мы наблюдать за ними с обочины.

— Президент все еще что-то ждет от тех чиновников, которые столько раз позорились? Почему этот проект все еще не свернули и не придумали что-то новое? ЕР не токсична для рейтинга Путина, особенно после пенсионной реформы?

— В принципе, уже свернули на последних выборах в Москве. Я вот думал, Собянина прямо на съезде подвергнут партийному четвертованию — они же не провели в Мосгордуму ни одного депутата, включая главу столичного отделения Метельского. Но ничего, после выборов снова проект развернули, создали из депутатов, прошедших как самовыдвиженцы, фракцию ЕР, хоть это и не соответствует регламенту. То есть просто обжулили избирателей. И ничего, Путин их партию приветствует. Для него нетоксично. Отсюда и поддержка пенсионной реформы.

— Рейтинг партии подрывают такие меры, как пенсионная реформе. Ее же в первую очередь ассоциируют с правительством? Даже не с партией или президентом?

— Ну тут все связано. Проект-то правительственный, но во главе правительства — формальный лидер ЕР. А провели ее законодательно через парламент, а там в обеих палатах абсолютное большинство той же ЕР. Так что как в стихах: Мы говорим — Путин — подразумеваем партию. Мы говорим партия — подразумеваем Путина.

— Но рейтинг Путина по-прежнему высок. Что его держит? Крымский консенсус?

— Пока президентский PR вытягивает рейтинг Путина, но нельзя жить на одном пиаре, нельзя жить на одном Крыме. А партия президента многократно по своему отрицательному вкладу в его репутацию превышает положительный.

— К чему приведет этот призыв? Будут кого в реальности терзать? Или только слова?

— Думаю, только слова. Ну потерзайте прямо сейчас ФСО и ГИБДД, которые мешают вам ездить по городу из-за съезда ЕР. А в регионах все еще сильней зажато.

— Как единороссы будут исправлять ситуацию на грядущих выборах?

— Я жду очередного жульничества. Правда, Медведев уже высказался, что обман с самовыдвиженцами сработал плохо, так что повторять его не следует. Так что будем ждать нового мошенничества.

— «Единая Россия» не собирается брать на себя ответственность за пенсионную реформу, падение уровня жизни или какие-либо другие провалы последних лет, — уверен политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин.

— Она вновь собирается выступить в качестве «партии Путина», помогающей ему развивать страну и бороться с внешними врагами. Те, кто пытается реализовать подобный сценарий, не слишком обеспокоены падением доверия к ЕР. Они рассчитывают на то, что, если не допустить появления в политическом пространстве страны новых сил, значительная часть избирателей будет вынуждены проголосовать за ЕР. Примерно половина российских граждан придерживаются умеренных взглядов, а потому опасаются успеха ЛДПР и КПРФ, которые к тому же во время избирательной кампании будут делать все возможное, чтобы еще больше напугать наиболее умеренную часть своих потенциальных сторонников.

Понятно, что далеко не все избиратели, придерживающиеся умеренных взглядов, готовы поддержать ЕР, многие из них просто не придут на выборы. Но голоса тех, кто все-таки решит, что ЕР является меньшим злом, чем партии Жириновского и Зюганова, вместе с голосами работников силовых структур, работников бюджетной сферы и представителей других социальных групп, электоральное поведение которых легко проконтролировать, могут вновь обеспечить ЕР большинство в Думе. Просто теперь понадобится еще эффективнее использовать административный ресурс, еще больше запугивать граждан мифическими «экстремистами», еще убедительнее призывать помочь главе государства бороться с внешней угрозой.

Не стоит также забывать, что в современных российских условиях контроль за голосованием и подсчетом голосов позволяет власти получить дополнительно около 15%. Так что ЕР сегодня может рассчитывать на 40%-45% голосов. Этот результат может возрасти, если партии парламентской оппозиции вновь будут сознательно снижать уровень своей электоральной поддержки

— А рейтинг «ЕР» с пенсионной реформой не тянет на дно рейтинг Путина? Может, ему пора отказаться от нее?

— Путин не может отказаться от ЕР, несмотря на всю ее «токсичность», которая, нужно заметить, представляла бы для власти опасность, если бы у ЕР были соперники, способные (и желающие) вести с ней жесткую борьбу за поддержку избирателей. ЕР нужна государственному руководству, поскольку представляет собой площадку, на которой осуществляется взаимодействие между соперничающими группами региональной элиты, которые вследствие этого вынуждены снижать уровень взаимного противостояния. Если такой политической площадки не будет (а создать ее заново в нынешних условиях практически невозможно), внутриэлитные конфликты в регионах быстро выйдут из-под контроля, что приведет к еще большему снижению эффективности существующей системы управления.

— Путин также призвал членов «Единой России» поднимать острые вопросы в регионах и стараться решать проблемы своими силами, не дожидаясь, пока граждане сами расскажут о них в ходе прямой линии с президентом, которая проводится каждый год. Насколько такие мероприятия, как прямая линия и решение проблем онлайн, вытягивают рейтинг президента?

— Рейтинг Путина во многом держится на том, что он является единственным политиком, который не только демонстрирует стремление решать проблемы простых людей, но и регулярно доказывает, что умеет это делать. В то же время ему важно возложить ответственность за ситуацию в стране на региональную элиту. Он призывает региональную бюрократию занятья решением социальных проблем, поскольку хорошо понимает, что она не обладает ни инструментами, ни навыками, ни мотивациями, необходимыми для этого. Так что образу Путина как единственного защитника «маленького человека» ничто не угрожает.

— Будут ли в самом деле кого-то «терзать» и «трясти»?

— Будут «терзать» несколько региональных деятелей, не связанных с ведущими трансроссийскими группировками, выдавая подобные действия за наказание тех, кто не внял призыву президента и не занялся проблемами граждан.

— Каких результатов ждать на выборах? «Жахнут», как в Москве?

— Пока вроде бы нет оснований ожидать электорального провала ЕР. Она, разумеется, возьмет несколько меньше, чем на прошлых выборах, но это снижение вряд ли будет слишком сильным. Однако в стране усиливаются внутриэлитные конфликты, и если они перейдут в прямое противостояние между соперничающими трансроссийскими группировками (а это возможно, например, в результате усиления конфликта с Западом или существенного снижения экспортных поступлений), то ЕР утратит свое нынешнее значение.

Во-первых, всем станет не до нее. Во-вторых, станут ненужными те функции, которые она выполняет сегодня: зачем создавать видимость единства элитных групп в регионах, если на общенациональном уровне развивается открытое противостояние. В таком случае ЕР на парламентских выборах могут ожидать неприятные сюрпризы.