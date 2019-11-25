Протесты бьют рекорды - власть огородилась «официозным враньем»

Несмотря на чудовищные репрессии, число протестных акций в нашей стране неуклонно растет

Власть сделала всё, чтобы доведенные до ручки люди «не высовывались»: росгвардейцы нещадно месят протестующих, на скамье подсудимых оказываются случайные прохожие. А потом всем, кто попался под руку, впаиваются такие штрафы, что выходить и выражать своё несогласие с происходящим в следующий раз людям уже становится себе дороже.

© KM.RU, Алексей Белкин

Тем не менее, в третьем квартале 2019 года в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года — 1443, и это является абсолютным рекордом за истекшие несколько лет, пишет «Коммерсантъ». Подобные выводы сделали исследователи в Центре социально-трудовых прав (ЦСТП), специалисты которого ежеквартально публикуют доклад «Как протестуют россияне». А причиной такого расклада является «официозное вранье» наших правителей.

Поводов для протеста в этом году было хоть отбавляй. Чаще всего люди открыто выражали своё возмущение массовыми увольнениями врачей, ситуацией с мусорным полигоном в Шиесе и выборами в Мосгордуму. По данным автора доклада «Как протестуют россияне», руководителя группы мониторинга ЦСТП доцента Пензенского госуниверситета Анны Очкиной, число протестных акций за третий квартал превысило отметку 580 и «является знаковым». В первом квартале 2019 года, согласно данным ЦСТП, в России состоялось 429 громких протестов, во втором — 434.

Всего же в России, по оценкам экспертов, в среднем сейчас проходит от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. уличных протестных акций. «На первом месте по количеству акций в третьем квартале стоит Шиес, который получил всероссийскую поддержку, в том числе в Москве, Волгограде и Тюмени,— поведала Анна Очкина о подготовке доклада ЦСТП.— Московские протесты в поддержку честных выборов в Мосгордуму стоят на втором месте, но по количеству участников выбиваются в лидеры, так как только 10 августа на акцию «Допускай» в Москве вышли более 50 тыс. человек. Показательно, что поддержать москвичей на пикетах солидарности выходили по 200–300 человек в других регионах».

Заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков обратил внимание на то, что «протестные настроения в России ослабли после резонансных разгонов протестующих в Москве». «Но это не означает, что региональные протесты сошли на нет,— тут же уточнил господин Волков.— Проблема Шиеса, где экологи заявляют о возможной экологической угрозе, к примеру, никуда не делась. Несмотря на это, в целом по стране мы отмечаем тенденцию повышения рейтингов (представителей центральных и региональных властей – ред.)»

О ситуации с протестами в уходящем году в стране на встрече представителей СПЧ с Владимиром Путиным намерен доложить глава комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе. «В этом году количество российского протеста перешло в качество, в том числе из-за недовольства молодежи отсутствием социальных лифтов и официозным враньем. В 2019 году мы столкнулись с таким явлением, как "цеховой протест": врачи, учителя, ученые, актеры объединялись между собой и создавали при этом некий единый протест»,— отметил Сванидзе, уточнив, что доклад президенту о протестах «еще не готов».

Власть в курсе всех этих тревожных цифр о рекордном росте протестов, но предпочитает прятать голову в песок. Реагируя на опубликованные данные, пресс-секретарь президента Дмитрия Песков невозмутимо заявил ТАСС: «Нет, это обычный фон, это всегда присутствовало - определенная общественная реакция на те или иные события. Но она была всегда, она не ассоциируется только с этим годом».

При этом Песков туманно предложил дождаться «каких-то цифр от социологов». «Наверное, будут какие-то показатели, а потом уже будем на это как-то реагировать, - добавил представитель Кремля. - Будут интересны те цифры, которые социологи готовы предложить на наш суд».

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