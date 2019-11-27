В России зафиксировано рекордное число вакансий

09:03

Число вакансий в отечественных компаниях стало рекордным за последние три года.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата, количество вакансий превысило миллион и сто тысяч. Это рекордное значение как минимум с 2016 года.

Отмечается, что в апреле-июне 2018-го количество ваканций было на 13 процентов меньше аналогичного периода 2019 года, а во II квартале 2017-го – на 25 процентов.

Наибольшее число свободных рабочих мест зафиксировано в Москве (170 тысяч), Московской области (79 тысяч) и Санкт-Петербурге (69 тысяч).

Самыми дефицитными отраслями называют консультирование, рабочий персонал, страхование, медицину и фармацевтику, автомобильный бизнес и информационные технологии.

В пресс-службе Минтруда отметили, что число вакансий растет на фоне снижения безработицы, которая в сентябре составила 4,6 процента экономически активного населения. Это минимальный показатель за историю современной России.