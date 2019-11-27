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В России зафиксировано рекордное число вакансий

09:03 27.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Число вакансий в отечественных компаниях стало рекордным за последние три года.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата, количество вакансий превысило миллион и сто тысяч. Это рекордное значение как минимум с 2016 года.

Отмечается, что в апреле-июне 2018-го количество ваканций было на 13 процентов меньше аналогичного периода 2019 года, а во II квартале 2017-го – на 25 процентов.

Наибольшее число свободных рабочих мест зафиксировано в Москве (170 тысяч), Московской области (79 тысяч) и Санкт-Петербурге (69 тысяч).

Самыми дефицитными отраслями называют консультирование, рабочий персонал, страхование, медицину и фармацевтику, автомобильный бизнес и информационные технологии.

В пресс-службе Минтруда отметили, что число вакансий растет на фоне снижения безработицы, которая в сентябре составила 4,6 процента экономически активного населения. Это минимальный показатель за историю современной России.

Темы: Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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27.11.2019, 20:10
Гость: ЗдОрово.

А что не огласили зарплату по этим вакансиям для рабочих хотя бы? И чё, там и после 50 лет берут на работу? Или вакансии не для них?
27.11.2019, 17:21
Гость: однозначно закрыть ЦЗНы

Ложь,галдеж и провокация.А ЦЗНы по всей стране закрыть как ненужные структуры,хоть там и блатных много,как в налоговой и пенсионке.
27.11.2019, 16:10
Гость: Альфа

А если соискателю более 45 лет, то кадровики рецензии даже не читают, отправляя их в корзину для мусора.
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