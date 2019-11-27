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Компания Apple признала Крым российским

14:07 27.11.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Apple устранила ошибку в приложении «Погода»: теперь Крым в сервисе отображается как российская территория. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.

По его словам, Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является частью РФ. «Приведены в соответствие с конституцией», — прокомментировал Пискарев. Он отметил, что это касается как Крыма, так и города федерального значения Севастополя.

Ранее депутаты Госдумы заявили, что компания поменяла принадлежность Крыма на картах, однако в приложении «Погода» этого сделано не было. Этот вопрос поднимался на обсуждении парламентариев с представителями Apple в мае 2019 года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Его результаты отказываются признавать ряд стран, в том числе Украина, США, государства, входящие в Евросоюз и другие. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права.

Темы: Крым, Apple, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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27.11.2019, 19:57
Гость: Carlos

И это тоже, разумеется...
27.11.2019, 19:02
Гость: молдавскому молдавану из деревни Домофону

У тебя в Молдавии может и нет, а я неподалёку от метро "Шоссе Энтузиасток". Жаль, что в молдавских школах отменили географию...
27.11.2019, 18:59
Гость: молдавскому молдавану из деревни Домофону

Я рад за наших пенсов, главное чтобы ни в чём себе не отказывали!
У меня ник один, остальное - фантазии модераторов!
Все комментарии (23)
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