Компания Apple признала Крым российским

14:07

Apple устранила ошибку в приложении «Погода»: теперь Крым в сервисе отображается как российская территория. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.

По его словам, Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является частью РФ. «Приведены в соответствие с конституцией», — прокомментировал Пискарев. Он отметил, что это касается как Крыма, так и города федерального значения Севастополя.

Ранее депутаты Госдумы заявили, что компания поменяла принадлежность Крыма на картах, однако в приложении «Погода» этого сделано не было. Этот вопрос поднимался на обсуждении парламентариев с представителями Apple в мае 2019 года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Его результаты отказываются признавать ряд стран, в том числе Украина, США, государства, входящие в Евросоюз и другие. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права.