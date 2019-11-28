Медиагруппа «Патриот» готова предъявить в суде доказательства связи Короткова и ИГИЛ*

19:42

Руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук выразил готовность бороться за честность на просторах рунета

Стало известно, что руководитель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналист Денис Коротков планируют подать в суд на Федеральное агентство новостей, входящее в медиагруппу «Патриот». Так представители либерального издания желают защитить свою «честь и достоинство».

Как отметил руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук, поводом к иску послужило большое расследование корреспондентов ФАН, рассказавших о связях либерального журналиста Короткова с боевиками ИГИЛ (запрещена в РФ), а также об отработке корреспондентом заказа Михаила Ходорковского.

От лица всей медиагруппы «Патриот» Столярчук выразил готовность бороться за честность на просторах рунета. По его словам, СМИ медиагруппы готовы отстаивать свою позицию не только на дискуссионных площадках, но и в правовом поле.

Кроме того, Столярчук заявил, что в правоохранительные органы РФ по первому запросу будут переданы все собранные доказательства, подтверждающие возможное сотрудничество сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой.

Руководитель медиагруппы «Патриот» добавил, что выход публикаций в рамках данного расследования будет продолжен, поскольку граждане России должны знать правду о заказном характере работы либеральных СМИ.

* - террористическая организация, запрещенная в России

