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Суд обязал Зураба Церетели выплатить 29 миллионов рублей мэрии Москвы

15:34 28.11.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Арбитражный суд Москвы обязал скульптора Зураба Церетели выплатить 29 миллионов рублей по иску, поданному московским департаментом городского имущества.

Мэрия Москвы обратилась в суд из-за разногласий с Церетели по поводу аренды земельного участка площадью 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице. Договор был заключен 29 сентября 2003 года.

Департамент городского имущества утверждал, что у Церетели долг по арендной плате за несколько лет, который вместе с пени составляет более 55 миллионов рублей. Позже мэрия заявила, что основной долг погашен, но неустойка, по последним подсчетам, составляет 58 миллионов рублей. Арбитражный суд решил, что Церетели должен выплатить мэрии лишь половину этой суммы.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано, передает РИА Новости.

Зураб Церетели, в числе прочего, известен как автор памятника Петру I, который установлен в Москве.

В ноябре 2018 года суд взыскал с Церетели более 500 тысяч рублей в качестве возмещения расходов, потраченных властями Москвы на снос самовольных пристроек к мастерским скульптора на Брянской улице.

Темы: Москва, Архитектура
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Комментарии читателей
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28.11.2019, 22:16
Гость: Гость

Его друг Юра-пчеловод ему в свое время по дружбе давал много дорогущих заказов для города. Лично мне его работы не нравятся совсем. А остальным - не знаю.
28.11.2019, 19:55
Гость: Ох

Всё на плитку,всё на плитку.
28.11.2019, 19:54
Гость: Неужели в Грузию ?

Там места совсем очень мало. Туда даже беглые политики и криминальные авторитеты обратно втиснуться не могут, предпочитают на чужбине мыкаться. Там даже для останков самого великого грузина места нет, не то что для какого-то чужого царя.
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