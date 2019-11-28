В Дагестане обезвредили банду, причастную к серии убийств и терактов

11:25

Правоохранительные органы в Дагестане пресекли деятельность организованной преступной группы "Шараповские", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что в группировку входило более 250 человек, в том числе действующие на тот момент (2007-2015 годы) сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты адвокатской палаты республики и члены террористического подполья.

По данным ФСБ, участники банды причастны к совершению серии убийств бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям в Москве и Дагестане в период с 2007 по 2015 год.

Также члены группировки в 1998 году устроили в Махачкале теракт, в результате которого погибли несколько десятков человек и более сотни были тяжело ранены.

В ФСБ отметили, что основные организаторы и исполнители преступлений задержаны.