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В Дагестане обезвредили банду, причастную к серии убийств и терактов

11:25 28.11.2019
Фото: Национальный антитеррористический комитет
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Правоохранительные органы в Дагестане пресекли деятельность организованной преступной группы "Шараповские", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что в группировку входило более 250 человек, в том числе действующие на тот момент (2007-2015 годы) сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты адвокатской палаты республики и члены террористического подполья.

По данным ФСБ, участники банды причастны к совершению серии убийств бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям в Москве и Дагестане в период с 2007 по 2015 год.

Также члены группировки в 1998 году устроили в Махачкале теракт, в результате которого погибли несколько десятков человек и более сотни были тяжело ранены.

В ФСБ отметили, что основные организаторы и исполнители преступлений задержаны.

Темы: Борьба с терроризмом в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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28.11.2019, 16:38
Гость: Это не банда!!

Это просто их образ жизни! По другому они не умеют.
28.11.2019, 15:24
Гость: ни колай

там 50 банд по количеству горных вершин
28.11.2019, 14:24
Гость: однако

Банда 250 человек-это целое военизированное формирование,которое раньше почему то не замечали.
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