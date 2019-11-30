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Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

13:27 30.11.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поведение украинской делегации на форуме ООН в Женеве, посвященном вопросам национальных меньшинств, в частности, попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

Проявления национализма и притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины некоторых областей, заявил он. По мнению политика, Киеву это нужно понимать и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории Украины этнических групп, пишет ТАСС.

Он предупредил о последствиях такой политики, которая может привести даже к развалу страны.

Украинская делегация попыталась сорвать выступление депутата ГД от Крыма Руслана Бальбека на мероприятии ООН в Женеве, напоминает РГ. Решив помешать ему, представители Украины били кулаками по столу с перекошенными от ярости лицами, рассказал сам депутат.

 

Темы: Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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30.11.2019, 16:53
Гость: Успокойся - : 囧

Вы не сторона конфликта.
30.11.2019, 16:27
Гость: Гость

Даже сам не думал что скажу такое, если они не хотят вна Украину, то пусть остаются между. В России их тоже сожрут, птому что и России и вна Украине одни и те же упыри у власти и у денег. Уничтожать славянские народы-их многовековая задача.
30.11.2019, 16:12
Гость: Петрушке

Крым-это российская територия, подаренная Хрющëм Укрэйн. И украинцы давно смирилис с потерей, а если деньжат им подкинуть, онр первые признают Крым российским)))
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