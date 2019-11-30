Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

13:27

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поведение украинской делегации на форуме ООН в Женеве, посвященном вопросам национальных меньшинств, в частности, попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

Проявления национализма и притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины некоторых областей, заявил он. По мнению политика, Киеву это нужно понимать и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории Украины этнических групп, пишет ТАСС.

Он предупредил о последствиях такой политики, которая может привести даже к развалу страны.

Украинская делегация попыталась сорвать выступление депутата ГД от Крыма Руслана Бальбека на мероприятии ООН в Женеве, напоминает РГ. Решив помешать ему, представители Украины били кулаками по столу с перекошенными от ярости лицами, рассказал сам депутат.