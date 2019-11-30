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Владимир Жириновский призвал супругов спать раздельно

19:07 30.11.2019
Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал супругов спать раздельно для предотвращения разводов. Об этом он заявил в ходе круглого стола на тему: «Всплеск насилия в обществе: проблемы и пути их решения».

«Надо чуть-чуть раздельно жить. Ведь большинство ваших родителей спят в одной койке. Если муж с женой спят в одной кровати - это путь к развалу семьи. Нужно в перспективе обеспечить разные комнаты или хотя бы разные кровати. Чтобы они встречались тогда, когда какая-то свежесть чувств есть. Когда они постоянно в одной кровати - чувства притупляются», - приводит слова Жириновского агентство «Москва».

Темы: Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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01.12.2019, 01:25
Гость: Влад

Интеллектуальный уровень пишущего порой уверенно определяется по его синтаксису. Есть немаленький класс эмоциональных личностей, которые просто не в состоянии правильно соотносить пробелы и знаки препинания - так уж у них душа просит. Они не могут этого исправить, и вы не пытайтесь их исправить, просто не принимайте всерьез, обходите как испорченное место на дороге.
30.11.2019, 23:14
Гость: Нэма разума

ни в Космосе, ни на Земле, ни в госДуме!
30.11.2019, 23:00
Гость: Ну,за расширенную и углубленную перестановку КОЕК

Так что койку необходимо ставить поперек всем натовцам.А чтоб вам ,россияне ,хорошо спалось без солдат Нато,я вам намекну информацией о голодоморе,где "сталин и советская власть не при делах.Это всё местные!".
Только факты и умение логически мыслить.Возьмём всеми россиянами "горячо любимую Украину" !По данным переписи 1926 г.,в УССР насчитывалось 1,75млн евреев.В городах УССР 77 % всех евреев,в 1939 г.—86 %.Значит,на период 1932-33 года в городах более 80%.Они захватили все ключевые посты в органах управления,культуры,науки и экономики.Но только не в выращивании хлеба!Крестьянская психология настолько наивна,что попадая в городскую среду обитания,крестьяне начинали чувствовать,что они после каторжных работ попали в санаторий,где можно всегда найти кусок хлеба,который перепадёт от 80%-86% особо "измученных голодом".Но особое жалование в "битве за урожай" получали уже своячки жириновских и приспособленцы,прирученные властью,в виде премиальных вкусняшек.Ну,естественно Москве-столице по определению нельзя было быть бедствующей на почве голода.Ей(Москве) шли особо жирные куски ,чтоб москвичи ненароком не подавились.Вот такой холокост получается!
Жириновский мутит воду по раздельному койко-месту,спасает русских ,а его "соратники" как попугаи твердят об "одном народе",а до этого в их руках было отличное оружие-интернационализм.Сегодня чтоб спасти себя, они вводят народ в смятение сознания и любой голод вызовет разборки уже явно не коечные!
Спокойной вам ночи,мудрые русские!
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