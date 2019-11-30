19:07

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал супругов спать раздельно для предотвращения разводов. Об этом он заявил в ходе круглого стола на тему: «Всплеск насилия в обществе: проблемы и пути их решения».

«Надо чуть-чуть раздельно жить. Ведь большинство ваших родителей спят в одной койке. Если муж с женой спят в одной кровати - это путь к развалу семьи. Нужно в перспективе обеспечить разные комнаты или хотя бы разные кровати. Чтобы они встречались тогда, когда какая-то свежесть чувств есть. Когда они постоянно в одной кровати - чувства притупляются», - приводит слова Жириновского агентство «Москва».