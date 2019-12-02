Волшебство среди нас, или Как сэкономить время

16:19

Устали после тяжелого рабочего дня, а вам еще предстоит поход в магазин? Если это теплый летний вечер, то прогулка, может, и пойдет вам на пользу.

А если дождь льет, как из ведра или температура воздуха далека от комфортной? От одной мысли, что нужно идти за покупками бросает в дрожь. Многим знакомо это чувство. Вот бы по взмаху волшебной палочки продукты сами «пришли» домой…

Думаете, что такое возможно только в сказках? Мы можем подсказать одного волшебника – это Сервисная компания «Территория Комфорта».

Лучший сервис для жителей Казани

Основной принцип деятельности компании – забота о каждом жителе Сервис предлагает большое количество услуг жителям Казани, среди которых популярностью пользуется доставка продуктов на дом. Нет ничего лучше, чем освободить час-другой времени и заняться любимым делом или просто расслабиться в домашней обстановке. Заинтересовались? Тогда читайте далее.

От такой возможности вас отделяет всего три шага:

• Перейдите по ссылке https://terrkomf.ru/services/additional-service/dostavka/ и выберите все необходимое. Вы можете изучить состав, объем или вес товара, узнать его стоимость – все точно так же, как если бы вы сами находились у стеллажей магазина. Полная информация, но только в комфортной для вас обстановке.

• Укажите адрес доставки, свои контакты и желаемое время получения продуктов. Пока вы будете выбирать товары, логисты уже просчитают лучший маршрут к вашему дому, чтобы снизить затраты на транспортировку и сохранить свежесть продуктов.

• Принимайте заказ без опозданий. В оговоренный срок вежливый и опрятный курьер занесет покупки до дома.

Будьте уверены, что продукты будут в точности соответствовать вашему заказу. Опытные товароведы тщательно отбирают продукты, обращая внимание на сроки годности. Если по какой-то причине вас не устроит товар, вы запросто можете его вернуть.

Для жителей покупка товаров с «Территорией комфорта» - это экономия сил, времени и денег. Гибкая система скидок на доставку сделает покупки максимально выгодными! Оплатить доставку можно как наличными, так и онлайн при оформлении заказа. Приятных вам покупок и больше ценных моментов!

