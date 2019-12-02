Российский университет спецназа: кто и как готовит лучших из лучших

23:08

Отбор происходит очень строго: в инструкторский отдел РУС попасть крайне непросто

С 2013 года в городе Гудермес Чеченской Республики ведется разработка огромного мультифункционального комплекса военной и тактической подготовки, который носит название Российский университет спецназа, сокращенно — РУС. Строительство находится в завершающей стадии, но работа по подготовке специалистов и организации мероприятий ведется уже давно. За ходом развития РУС следит лично Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который сам в свое время инициировал создание этого амбициозного проекта.

Кто занимается подготовкой

Ключевым звеном РУС является инструкторский отдел, который начал формироваться еще до старта строительства объектов университета. В отдел вошли одни из лучших сотрудников подразделений силовых структур Российской Федерации, среди которых есть и ветераны групп специального назначения с огромным опытом, в том числе и боевым. Согласно плану, подготовкой обучающихся будут заниматься примерно 200 инструкторов.

Руководством отдела занимается помощник Главы ЧР, первый заместитель Начальника Управления ФСВНГ РФ по ЧР Даниил Васильевич Мартынов. Он стоит у самых истоков развития РУС, и неудивительно, что в вопросах организации и подготовки Мартынов — ключевая фигура. Руководить процессом обучения Даниилу Васильевичу не впервой. Будучи приглашённым на пост помощника Рамзана Кадырова по силовому блоку, он практически сразу занялся физической и огневой подготовкой кадрового состава МВД и других силовых структур. В течение последовательной, планомерной работы Мартынов передавал знания и опыт сотрудникам, в результате чего уровень их подготовки вырос в значительной степени. Наиболее способные сотрудники спецслужб в дальнейшем получили предложение присоединиться к команде университета.

Отбор происходит очень строго: в инструкторский отдел РУС попасть крайне непросто. Как утверждает сам Мартынов, для этого недостаточно быть «бывалым» служивым. Личный опыт, безусловно, важен, но вот навыки преподавания и соответствующее образование важны не в меньшей, а то и в большей степени. Ответственность крайне высока, и Даниил Васильевич несёт ее не только за себя, но и за весь личный состав университета.

Старшие инструкторы РУС – ветераны подразделений специального назначения «Альфа» и «Вымпел». Это офицеры, обладающие опытом боевых действий, награжденные многочисленными государственными и ведомственными наградами. При этом они сами прошли подготовку с применением самых современных технологий и методик и являются сертифицированными преподавателями, которые используют в обучении подопечных опыт как отечественных, так и зарубежных подразделений спецназа.

Сам руководитель отдела, Даниил Мартынов, является выпускником Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, с восьмилетним опытом службы в группе специального назначения «Альфа». В рамках программы создания и развития РУС Даниил Васильевич персонально изучал опыт подготовки иностранного спецназа в наиболее подкованных в этом вопросе странах: США, Китае, Германии, Венгрии и Италии, чего не скрывает, а наоборот, охотно рассказывает, как это помогает в развитии собственного проекта:

«Мы выезжаем в различные спецподразделения, проводим совместную тренировку, совместные курсы по всем видам боевой деятельности, и когда приезжаем сюда, этот опыт прорабатываем, пропускаем через себя, интегрируем, берем самое лучшее, что нам подходит».

Компиляция знаний и опыта позволила Мартынову и инструкторам РУС разработать уникальные программы подготовки и реализовать их на базе университета.

Какая подготовка ведётся в РУС

Площадь территории университета поражает: она составляет около 450 га; здесь созданы все условия для тренировок и отработок сценариев, максимально приближенных к реальности. В РУС можно вести всевозможную подготовку: тактико-специальную, огневую, воздушную и водолазную, горную и альпинистскую.

На территории комплекса создан небольшой город с настоящими домами, дорогами, коммуникациями. Помимо этого, для отработки сценариев, в наличии есть и мобильные объекты: вагоны поездов, автомобили и автобусы, и прочая техника. Весь антураж помогает в практическом обучении по обезвреживанию террористов и освобождению заложников.

Для огневой подготовки оборудовано несколько участков: открытые галереи и большой крытый тир площадью около 4000 кв. м. Помимо простых галерей, предусмотрена возможность создания любых погодных условий для стрелков. Как говорит Даниил Мартынов, для полного физического погружения:

«Климатические установки существенно меняют условия стрельбы — то холодный ветер, то дождь, то снег. Такая же живая картинка будет выводиться на мультимедийных экранах — низкое серое небо, тяжелые тучи».

Говоря о погружении, нельзя не отметить блоки водолазной и воздушной подготовки. Ещё не все объекты сданы в эксплуатацию, но уже сейчас можно проводить занятия в аэротрубе для имитации парашютных прыжков. Для подводного плавания готовится большой бассейн с барокомплексом и системой противотоков. Оборудованы комплексы для скалолазания и альпинистской подготовки.

В итоге, формула успеха сводится к простым составляющим: опытные инструкторы + благоприятные условия. Так кто же будет учиться в РУС? По словам самого Даниила Мартынова, речь не только о подготовке российского спецназа. Интерес проявляют и иностранные военные: ведутся переговоры на уровне МИД об обучении групп специального назначения других государств.

Но готовить лучших из лучших — не значит, что речь только о военных профессиях. РУС уникален ещё и тем, что инструкторы готовят программы подготовки и для гражданских профессий. На такой базе с успехом могут быть воспитаны лучшие дайверы, пилоты, спасатели, скалолазы. По словам Мартынова, в РУС также будет организовано кинологическое направление — готовить служебных собак, а также перенимается уникальный опыт подготовки служебных птиц — хищников, способных охотиться на радиоуправляемые дроны.

Также Даниил Васильевич с энтузиазмом делится опытом организации и проведения мероприятий в стиле «милитари-туризм». По его словам, востребованность очень высокая, и в РУС хотят приезжать не только для тренировок, но и за отдыхом.

Ну а как иначе, если к задаче подключены лучшие из лучших? Плюс на плюс даёт только положительный результат, и Российский университет спецназа может гордиться своим руководящим составом, который с успехом развивает сразу несколько направлений, сулящих большие перспективы.