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В Госдуме предложили приравнять торговлю наркотиками к терроризму

13:52 2.12.2019
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Представители фракции "Справедливая Россия" предложили приравнять организованные схемы торговли наркотиками к террористическим организациям, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту, депутата "Справедливой России" Олега Нилова.

Кроме того, депутаты также предложили ввести уголовное наказание за употребление наркотиков. По его словам, в ближайшее время данная инициатива будет внесена на рассмотрение Госдумы. 

Предложение, в частности, будет касаться ужесточения наказания к организаторам схем торговли наркотиками, "чтобы к ним применялась высшая мера, пожизненные сроки, конфискация имущества". Как пояснил парламентарий, речь идет о тех, кто стоит во главе данных преступных группировок. 

Что касается идеи уголовной ответственности за употребление наркотиков, то Нилов сообщил, что предлагает применять эту меру в случае, когда ставится соответствующий медицинский диагноз, когда есть стопроцентная зависимость.

"При вынесении приговоров по этой уголовной статье предлагать один вариант освобождения от уголовной ответственности - принудительное лечение", - пояснил Нилов.

Он сказал, что считает "уголовно наказуемой" должна быть и пропаганда распространения наркотиков.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Партия «Справедливая Россия»
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Комментарии читателей
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02.12.2019, 19:09
Гость: Андрей

Поддерживаю на 1000%. Причём даже если размер подброшенного незначительный.
02.12.2019, 18:40
Гость: Время Ч.

В башке у тебя опиум. Что еще запретить предложишь? Сливочное масло? Там же холестерин. Здоровья нет на алкоголь?
02.12.2019, 17:50
Гость: Владимир С-Пб

Встречное предложение- тех, кто подкинул наркоту - на пожизненное
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