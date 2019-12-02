В Госдуме предложили приравнять торговлю наркотиками к терроризму

13:52

Представители фракции "Справедливая Россия" предложили приравнять организованные схемы торговли наркотиками к террористическим организациям, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту, депутата "Справедливой России" Олега Нилова.

Кроме того, депутаты также предложили ввести уголовное наказание за употребление наркотиков. По его словам, в ближайшее время данная инициатива будет внесена на рассмотрение Госдумы.

Предложение, в частности, будет касаться ужесточения наказания к организаторам схем торговли наркотиками, "чтобы к ним применялась высшая мера, пожизненные сроки, конфискация имущества". Как пояснил парламентарий, речь идет о тех, кто стоит во главе данных преступных группировок.

Что касается идеи уголовной ответственности за употребление наркотиков, то Нилов сообщил, что предлагает применять эту меру в случае, когда ставится соответствующий медицинский диагноз, когда есть стопроцентная зависимость.

"При вынесении приговоров по этой уголовной статье предлагать один вариант освобождения от уголовной ответственности - принудительное лечение", - пояснил Нилов.

Он сказал, что считает "уголовно наказуемой" должна быть и пропаганда распространения наркотиков.