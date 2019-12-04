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СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП в Белгородской области

08:55 4.12.2019
Обрушение стены жилого дома под Белгородом
Скриншот с YouTube
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Следственными органами возбуждено уголовное по факту ЧП в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"Следственными органами СК России по Белгородской области возбуждено уголовное по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека)", - говорится в сообщении ведомства.

В результате взрыва погиб мужчина 1983 года рождения, после осмотра тело погибшего будет направлено на экспертизу, для установления причины смерти. 

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшей трагедии.

По версии следствия, в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже жилого дома по улице Шаландина в поселке Яковлево произошло обрушение части стены с первого до четвертого этажа. Пострадали шесть жителей этого дома, которые с разными диагнозами были доставлены в лечебные учреждения района и области. 

Информация о взрыве бытового газа по улице Шаландина в посёлке Яковлево Яковлевского городского округа поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:05 по Москве 3 декабря.

Всего были эвакуированы 18 человек, среди них семеро детей.

Как сообщил губернатор Белгородской области Евгений Савченко, всем пострадавшим жильцам дома будет выплачено по 30 тыс. рублей на текущие расходы.

На месте разрушенного газом дома придется строить новый дом. Окончательное решение будет принято экспертами. Все пострадавшие размещены в круглогодичном лагере "Прометей".

Темы: Белгородская область, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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04.12.2019, 13:26
Гость: личный опыт

Ха-ха-ха... Я тебе больше скажу, вся приватизация госбанков шла под грифом секретно. Не были опубликованы даже нормативные документы, не говоря уже о результатах приватизации.
А ты интересуешься своей жалкой фатерой...в изношенном до предела доме.
Ты еще не понял, ты чужой на этом празднике жизни. Единственное, что от тебя надо властям - твои сыновья, что бы они послужили в армии пушечным мясом.
Сейчас еще отменят гарантированные государством пенсии и наступит полная свобода.
04.12.2019, 09:49
Гость: Отец

Опять военная тайна-почему то как всегда не сообщается-кто же являлся собственником этого пострадавшего при взрыве здания многоквартирного дома?
Так же ситуация была и в Магнитогорске.
И так по всей стране. Я задавал этот же вопрос в своей управляющей компании.Так же не получил ответа. И так похоже по всей РФ.
Ныне в ней известно, кто является собственником газовых и нефтяных месторождений,собственником нефтеперерабатывающих заводов, построенных при советской власти. А вот кто является собственником зданий многоквартирных домов, построенных при советской власти- это похоже большая, большая военная тайна. Похоже и СК никому не задаст этот вопрос-хотя ответственным за безопасную эксплуатацию зданий является его собственник-и никто другой. Но это же военная тайна.
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