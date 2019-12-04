СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП в Белгородской области

08:55

Следственными органами возбуждено уголовное по факту ЧП в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"Следственными органами СК России по Белгородской области возбуждено уголовное по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека)", - говорится в сообщении ведомства.

В результате взрыва погиб мужчина 1983 года рождения, после осмотра тело погибшего будет направлено на экспертизу, для установления причины смерти.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшей трагедии.

По версии следствия, в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже жилого дома по улице Шаландина в поселке Яковлево произошло обрушение части стены с первого до четвертого этажа. Пострадали шесть жителей этого дома, которые с разными диагнозами были доставлены в лечебные учреждения района и области.

Информация о взрыве бытового газа по улице Шаландина в посёлке Яковлево Яковлевского городского округа поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:05 по Москве 3 декабря.

Всего были эвакуированы 18 человек, среди них семеро детей.

Как сообщил губернатор Белгородской области Евгений Савченко, всем пострадавшим жильцам дома будет выплачено по 30 тыс. рублей на текущие расходы.

На месте разрушенного газом дома придется строить новый дом. Окончательное решение будет принято экспертами. Все пострадавшие размещены в круглогодичном лагере "Прометей".