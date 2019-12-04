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Россияне стали меньше покупать вино и водку

10:04 4.12.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В России снизились продажи некоторых алкогольных напитков. В частности, речь идет о водке и вине, передает RT.

По данным платформы фискальных данных «Такском» (там проанализировано более 17 миллиардов кассовых чеков), в период с июля по октябрь 2019 года больше всего уменьшились продажи вина. В среднем его стали покупать на 20% меньше. Что касается водки, тот ее продажи снизились на 10%. Зато коньяк и виски стали приобретать чаще. Рост составил от 1 до 3%.

«Платформа ОФД» проанализировала данные 900 тысяч касс за указанный период и зафиксировала снижение продаж медовухи на 14% и пива на 4%. Между тем россияне стали больше покупать алкогольные энергетики. Рост составил 7%.

При этом в аптеках падает спрос на препараты для лечения алкоголизма. Как сообщила аналитическая компания DSM Group, за десять месяцев 2019 года продажи этих лекарств просели примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В этом году продали всего 400 тысяч упаковок соответствующих средств против алкогольной зависимости.

Темы: Россия, Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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04.12.2019, 15:55
Гость: ant1949

Проживаю в последнее время в пригороде крупного города (сельское поселение) и регулярно бываю в городе. Давно заметил, что у виннодочных стелажей не толпится народ ни в 9-00, когда стаотует продажа алкогольных напитков, ни в 21-00, когда продажа прекращается. Так-же.заметил постоянное снижение цен на сахар, следовательно спрос на сахар падает и очевидно не только потому, что народ боится диабет, но и потому, что меняется жизнь в России и люди предпочитают трезвый образ жизни и не уходить от проблем в бутылку.
Прежде всего появилась нетерпимость к алкашам на производстве и даже введен выборочный алкоконтроль всех входящих на территорию предприятия
Кроме того на пьянстве сказался отказ от выплаты зарплаты и авнса кешем, а также огромная закредитованность и заипатекизированность населения, при которой после расплаты с банкирами не остается денег на хлеб и молоко детям.
Поэтому приходится вести трезвый образ жизни
04.12.2019, 15:22
Гость: Зоя

А уж как в РФ снизилась продажа мяса и рыбы, особенно в сравнении с Советским временем!
Сейчас некоторые слои населения России мясо и рыбу видят только на витринах супермаркетов. Ну и еще, если повезет, в мусорном контейнере возле "Перекрестка" - просрочку.
04.12.2019, 14:55
Гость: YUM

а кто и когда умудрился поднять акцизы на вино?
Фактически сделав одинаковыми цены вина с ценами на крепкие напитки?
Кто это у на такой умненький, ручонки потирал , распределяя ещё не полученные акцизные подати по бюджету?
Кстати, ЕМНИП рост акцизов на коньяк и виски отставал по времени от роста акцизов на спирт.
По сведениям иностранных "наблюдателей", россияне перешли на пиво.
Потребление которого возросло.

Вот вам и весь "секрет" метаморфозы.
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