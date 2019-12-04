Две непохожие России. Одну видит начальник, другую — рядовой человек

В стране, придуманной властями, все устроено не так, как в настоящей. Пока чиновники фантазируют, народ учится выживать

Фото со страницы Дмитрия Медведева «ВКонтакте»

Давайте не будем преуменьшать неосведомленность правящего класса о наших реалиях.

Шутники посмеиваются над казенной борьбой с Германией за пятое место в мире по ВВП и высочайшими обещаниями разогнать экономику до среднемировых темпов.

Да, МВФ предпочитает считать ВВП не по хитромудрым паритетам, а просто по обменным курсам, и отводит нашему народному хозяйству лишь двенадцатое место на планете, предполагая, что в 2019-м российская экономика в 13 раз уступит американской и в 8,5 раза — китайской. А «среднемировые темпы роста» (3,1%), намеченные госпрогнозистами на 2021 год, если и будут приняты всерьез, так только читателями казенных докладов.

Но эти державные фантазии, которым предается наш руководящий круг, совершенно безобидны по сравнению с неадекватностью его представлений о материальной стороне жизни собственных подданных.

Возьмем только что опубликованный официальный отчет об итогах первых десяти месяцев этого года.

Главный читатель этого сочинения и люди, к нему приближенные, узнают оттуда, что среднемесячная начисленная зарплата достигла в России 46 тыс. рублей, увеличившись на 2,3%.

Что уровень безработицы у нас не больше одного процента: «В органах службы занятости состояли на учете 0,8 млн не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,6 млн человек имели статус безработного…»

Что у нас, представьте, «в январе—октябре 2019 г. забастовки зафиксированы не были». Вот чем могли бы потрясти человечество, а не мнимым пятым местом, но почему-то стесняются.

А вот милая подробность: «средняя фактическая продолжительность рабочего времени в январе—сентябре — 7,11 час». То-то Медведев столько говорит о четырехдневке. Он же судит о нашей загруженности работой по этим цифрам.

И еще одна приятность: ввод жилья увеличился на 7,4%. Пусть это гораздо ниже контрольных цифр, но смотрится как солидный подарок простонародью.

Короче, если не в духовной, то в материальной сфере дела — так, как их видит начальство, — явно идут на поправку. Страна цветет. И рядовой, не испорченный иноагентами россиянин в этой государственной оптике обязан выглядеть как персонаж старой советской книжки: «Нет, — сказал он, словно мягко возражая кому-то, — все-таки власть у нас неплохая, идет навстречу человеку».

Ну а теперь — о том, что этот рядовой человек видит в реале.

Официальная величина средней, а точнее среднеарифметической зарплаты отображает два явления: то, что топ-менеджеры получают несопоставимо больше остальных (поэтому у 70% работников заработки ниже или сильно ниже «средних»), и то, что в нескольких регионах, действительно процветающих или отдаленных и тяжелых для жизни, зарплаты гораздо выше, чем в прочих. Лишь в 18-ти федеральных субъектах (от Москвы до Чукотки), т. е. чуть больше, чем в одном из пяти, заработки выше среднероссийского уровня. А в остальных — ниже.

Да еще и сама эта средняя зарплата замеряется только для «работников организаций», в которых в сентябре числились 33,2 млн человек — меньше половины занятых. О доходах прочих работающих, которых около 40 млн, кое-что известно лишь из так называемых «выборочных обследований». Более или менее ясно, что они получают меньше, чем в «организациях», но насколько — неизвестно. Так что если назовем официальную среднюю зарплату липой, то не сильно преувеличим.

Липа — и отсутствующие забастовки. И почти отсутствующая безработица. Правда, помимо рапортов Роструда, ее оценивают еще и по так называемой методике МОТ и сообщают, что она близка к 5% рабсилы. Но это опять «выборочные обследования». И понятно, что большинство из сорока миллионов людей, не состоящих в «организациях», по очевидным причинам уклоняются от того, чтобы сказать «обследователям» правду.

И о росте в 2019-м «средних» заработных плат. Если согласимся с тем, что они в самом деле увеличились на два с лишним процента, то надо брать всерьез и другую цифру — официальное увеличение назначенных пенсий в реальном исчислении. Оно составило всего 1,2%. То есть пенсии растут явно медленнее, чем зарплаты, и коэффициент замещения продолжает снижаться. Иллюстрация к торжественному обещанию, что реформа пенсий делается ради увеличения этого коэффициента.

Напоследок — поучительное. В качестве одного из немногих явственных симптомов улучшения качества жизни преподносится рост ввода жилья в этом году. Однако присмотримся — и обнаружим, что увеличение его сдачи на 4,2 млн кв м (в январе—октябре 2019-го против января-октября 2018-го) состоит из 0,5 млн кв м, на которые вырос ввод площадей в многоквартирных домах (на 1,9%), и 3,7 млн кв м прироста метража в домах, возведенных индивидуальными застройщиками (на 14,6%). Да, сами для себя люди действительно построили заметно больше. Но там, где они только платили деньги, а квартиры сооружались под присмотром властей, прироста почти и не было.

Это ключ почти ко всем нашим ситуациям. Если рядовому человеку удается подальше от начальства что-то построить или заработать, его жизнь в самом деле может стать лучше. А там, где его деятельность протекает под казенным учетом и контролем, ждать процветания не приходится.

Зато машина учета и контроля в качестве одного из побочных своих продуктов поставляет наверх фэнтези о зажиточной и непрерывно лучшающей жизни простых граждан. И верящий этим художественным образам правящий круг давно забыл, что они сочиняются по его же приказам.