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ФБК проиграл суд лидеру «Единой России» в Москве

19:53 5.12.2019
Фото с сайта moscow.er.ru
Фото с сайта moscow.er.ru
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Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией и его создателя Алексея Навального опровергнуть и удалить фрагменты расследования, посвящённого предполагаемой недвижимости главы московского отделения «Единой России» Андрея Метельского, пишут Ведомости.

Кроме того, Навальный и (ФБК должны в течение 10 дней опровергнуть содержащиеся в расследовании сведения и высказывания. Суд счел, что они порочат честь и достоинство Метельского.

В июле Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждал, что Метельский владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на общую сумму почти в шесть миллиардов рублей, а также несколькими отелями в Австрии на сумму в 40 миллионов евро. При этом формально недвижимость записана на 75-летнюю мать Метельского.

В августе Метельский подал судебный иск к Навальному и ФБК, заявив, что некоторые содержащиеся в расследованиях утверждения порочат его честь и достоинство. «Были передернуты факты, и утверждалось, что я вор и коррупционер», — заявлял Метельский, комментируя иск.

Соответчиком по иску проходил муниципальный депутат Константин Янкаускас. Ему суд никаких требований не предъявил.

Темы: Партия «Единая Россия», Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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06.12.2019, 00:59
Гость: Деревенский

Суд,подконтрольный ЕР,вынес решение в пользу лидера ЕР,против оппозиции ЕР...Только вот думаю,что все остальные россияне,кто не в ЕР,доверяют ФБК,но не на грош не верят лидеру ЕР,да и всей ЕР в целом.А таких-процентов 95.Это радует.
05.12.2019, 22:48
Гость: трек

"...некоторые содержащиеся в расследованиях утверждения порочат его ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВО". А разве эти качества у него есть?
05.12.2019, 22:09
Гость: Взятка - это форма благодарности за хорошую работу!

Исходит едрос "убедительно" ором:
Украсть - это вовсе не значит быть вором!
За "пахоту" мзду получив, например,
Какой же Метельский - "коррупционер"?
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