ФБК проиграл суд лидеру «Единой России» в Москве

19:53

Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией и его создателя Алексея Навального опровергнуть и удалить фрагменты расследования, посвящённого предполагаемой недвижимости главы московского отделения «Единой России» Андрея Метельского, пишут Ведомости.

Кроме того, Навальный и (ФБК должны в течение 10 дней опровергнуть содержащиеся в расследовании сведения и высказывания. Суд счел, что они порочат честь и достоинство Метельского.

В июле Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждал, что Метельский владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на общую сумму почти в шесть миллиардов рублей, а также несколькими отелями в Австрии на сумму в 40 миллионов евро. При этом формально недвижимость записана на 75-летнюю мать Метельского.

В августе Метельский подал судебный иск к Навальному и ФБК, заявив, что некоторые содержащиеся в расследованиях утверждения порочат его честь и достоинство. «Были передернуты факты, и утверждалось, что я вор и коррупционер», — заявлял Метельский, комментируя иск.

Соответчиком по иску проходил муниципальный депутат Константин Янкаускас. Ему суд никаких требований не предъявил.