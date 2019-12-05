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Производители Ariel и Persil заявили о репутационном вреде, нанесенном ФАС

10:36 5.12.2019
Фото с сайта avito.ru
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Производители стиральных порошков Ariel и Persil в России заявили о репутационном вреде, который нанесло заявление ФАС о применении двойных стандартах в производстве продукции.

Ранее ФАС вынесла производителям означенных выше стиральных порошков, а также производителю шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.

К такому выводу ведомство пришло изучив результаты исследования, проведенного совместно с экспертами Роспотребнадзора. В частности, на упаковке стирального порошка, произведенного в России, указана дозировка в полтора-два раза выше, чем для таких же условий стирки у аналогичного порошка, продающегося в Евросоюзе. Помимо этого, различаются и показатели пенообразующей и моющей способности.

Что касается шоколада, то исследование показало отличие в содержании 12-14 органических кислот между тем, что продается в России и тем, что продается в Европе. 

В ФАС сочли, что эти различия являются критическими и вводят покупателей в заблуждение, так как они руководствуются глобальной репутацией бренда при выборе товара. В результате ведомство вынесло предупреждение производителям, в течение 30 дней они должны либо воспроизвезти свой товар в точно таком же составе, как в Европе, либо нанести на упаковку соответствующие обозначения, которые не позволят вводить россиян в заблуждение.

В случае неисполнения предупреждения компаниям может грозить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

В ассоциации, в которую входят компании Henkel (производитель Persil) и Procter & Gamble (Ariel) заявили, что своим заявлением ФАС "поддерживает миф о том, что изготовленные за рубежом товары лучше отечественных". Как пишет РБК, там заявили о некорректности сравнения продукции, созданной для разных рынков, отметив, что все товары производятс согласно требованиям законодательства Российской Федерации и ЕАЭС, и производители не имеют права руководстоваться нормативами других государств.

Таким образом, заявление ФАС нанесло ущерб деловой репутации компаний и инвесторов, "которые развивают производство в России и создают высокотехнологичные рабочие места".

Темы: Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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05.12.2019, 14:41
Гость: А что вы хотите?

Страна, которую стелали проходным двором для всяких проходимцев.
Кто сделал?
Да правители, кто же ещё!
В уважающих свой народ странах, фальсификаторы продукции облагаются такими штрафами, что это грозит разорением.
Или сразу - уголовное преследование.
+
Аналогичная ситуация в РФ с лекарствами.
Знающие врачи рекомендуют пациентам покупать необходимые лекарства за рубежом.
В странах, где за фальсификацию лекарств сажают за решетку.
Да, да, название и производитель один и тот же, а содержимое, выходит, качественно разное.
ДАМ, ау!?
Это прямая функция правительства ...
Проснитесь, наконец ...
05.12.2019, 14:33
Гость: личный опыт

Истерика. Обычная истерика после получения с ноги по щам.
Ну что ждем судебного разбирательства или как?
Не знаю, как шоколад Lintd, не довелось пробовать купленного за бугром, но вот средство для мытья посуды Fairy, привезенное из-за границы гораздо лучше аналогичного, купленного внутри страны.
Особенно, конечно, доставляет "что все товары производятся согласно требованиям законодательства Российской Федерации и ЕАЭС, и производители не имеют права руководстоваться нормативами других государств."
То есть не нашли ничего умнее, как по факту обвинить власти, что по их вине россияне пользуются, как бы помягче сказать ... некачественным продуктом. То есть такая ответка властям в стиле "сам дурак". Сидели бы тихо и молчали в тряпочку как Lintd. Теперь власти на вас отоспятся по полной. Готовьтесь к одновременной проверке налоговой, пожарников, таможенников, санитарных врачей, котлонадзора... кто там еще?
05.12.2019, 13:42
Гость: Абсолютно верно.

Если порошок, купленный за бугром, стирает вещи, то такой же, сделанный у нас делает "гигиеническое полоскание".
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