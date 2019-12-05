Производители Ariel и Persil заявили о репутационном вреде, нанесенном ФАС

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Производители стиральных порошков Ariel и Persil в России заявили о репутационном вреде, который нанесло заявление ФАС о применении двойных стандартах в производстве продукции.

Ранее ФАС вынесла производителям означенных выше стиральных порошков, а также производителю шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.

К такому выводу ведомство пришло изучив результаты исследования, проведенного совместно с экспертами Роспотребнадзора. В частности, на упаковке стирального порошка, произведенного в России, указана дозировка в полтора-два раза выше, чем для таких же условий стирки у аналогичного порошка, продающегося в Евросоюзе. Помимо этого, различаются и показатели пенообразующей и моющей способности.

Что касается шоколада, то исследование показало отличие в содержании 12-14 органических кислот между тем, что продается в России и тем, что продается в Европе.

В ФАС сочли, что эти различия являются критическими и вводят покупателей в заблуждение, так как они руководствуются глобальной репутацией бренда при выборе товара. В результате ведомство вынесло предупреждение производителям, в течение 30 дней они должны либо воспроизвезти свой товар в точно таком же составе, как в Европе, либо нанести на упаковку соответствующие обозначения, которые не позволят вводить россиян в заблуждение.

В случае неисполнения предупреждения компаниям может грозить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

В ассоциации, в которую входят компании Henkel (производитель Persil) и Procter & Gamble (Ariel) заявили, что своим заявлением ФАС "поддерживает миф о том, что изготовленные за рубежом товары лучше отечественных". Как пишет РБК, там заявили о некорректности сравнения продукции, созданной для разных рынков, отметив, что все товары производятс согласно требованиям законодательства Российской Федерации и ЕАЭС, и производители не имеют права руководстоваться нормативами других государств.

Таким образом, заявление ФАС нанесло ущерб деловой репутации компаний и инвесторов, "которые развивают производство в России и создают высокотехнологичные рабочие места".