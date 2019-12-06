Два кило говядины в месяц: как «единороссы» народные наказы исполняли

Принятый в Госдуме в минувший четверг «букет» законов будет действовать по принципу «бесплатным бывает только сыр в мышеловке»

Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Подзабытое было словосочетание «антинародные законы» стремительно возвращается в активный обиход. Чего только стоит убийственная «пенсионная реформа», развеявшая у населения нашей страны последние иллюзии по поводу истинных намерений правителей и законодателей. Но выборы не так уж далеко, поэтому 5 декабря на заседании в Госдуме было в кои-то веки решено принять законы «по наказам граждан».

Законотворческий зуд народных избранников объяснялся отмечавшейся в четверг праздничной датой – 18-летия партии «Единая Россия», с подачи которой и были внесены на рассмотрение в парламент законопроекты. Кто бы сомневался, что эта инициатива по случаю «совершеннолетия» едроссов обернётся чистейшей воды популизмом и самой циничной показухой.

Чем же озаботились на сей раз депутаты? Вроде бы в кои-то веки решили сделать полезные вещи: отменить банковскую комиссию по обязательным платежам, НДФЛ по выплатам Фонда обманутых дольщиков и индексировать пенсии опекунам, сообщает Росбалт. Скорее всего, эти законопроекты были уже согласованы с правительством и будут приняты в ближайшее время. Иначе случится жуткий конфуз и удар по репутации «единороссов», на которой уже и так пробы ставить негде.

Прежде всего, эта репутация запятнана пенсионной реформой, попытаться отменить которую послушные депутаты, конечно же, не будут. Что интересно, новые законы принимаются по тому же принципу. Для примера - принятый Госдумой в четверг во втором чтении законопроект о повышении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей в месяц.

В сопоставлении с уходящим годом минимальная зарплата вырастет на 850 рублей. И можно предположить, что даже такая прибавка придется кстати свыще трем миллионам человек, работающим в российской глубинке и занятым преимущественно в бюджетной сфере. Два дополнительных килограмма говядины на стол, знаете ли, ни для кого лишними не бывают.

Но поднимут ли эти жалкие два килограмма наш стремительно падающий уровень жизни? И таких ли надбавок мы заслуживаем? По оценке КПРФ, на самом деле минимальная зарплата в стране должна составлять 25-33 тыс. рублей в месяц. Однако в правительстве не готовы заложить такую сумму в бюджет. Вот и остается бросать два кило говядины в месяц, как собакам.

Но даже эти смешные деньги депутаты намерены отбить другим способом. В тот же день в третьем чтении был принят закон о новом режиме налогообложения для самозанятых в 19 российских регионах. Налог составляет 4% с дохода при оказании услуг или продаже товаров физлицам и 6% при работе с юрлицами. Сейчас эти деньги добровольно платят лишь в четырех субъектах РФ (Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане). Однако в скором времени данный налог (который иначе, как грабительским, не назовешь) покроет уже всю Россию.

«Эсер» Олег Нилов прямым текстом заметил, что такой закон «Единой России» победы на выборах не обеспечит. А либеральный демократ Ярослав Нилов призвал вывести из этой сферы такси. «Сейчас таксистов набирают как самозанятых, в итоге люди не спят, стараются заработать больше денег, это приводит к росту аварий на дорогах», - возмутился он.

Ну и еще один принятый «кормильцами» в первом чтении законопроект из серии «народных нужд» обязывает разведенных отцов платить за жилье для ребенка сверх выплачиваемых алиментов. Но радоваться рано, ведь платить в складчину с матерью за комнату или квартиру придется, только если ребенок живет в непригодном жилом помещении вроде разваливающегося на глазах общежития.

Кто бы сомневался, что помощь от властей не придет, и выплывать в очередной раз придется самим!

