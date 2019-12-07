Минтруд предложил ищущим работу после 50 лет выдавать стипендии

22:27

Минтруд России разработал документ, согласно которому лица 50 лет и старше, желающие учиться для поиска работа, получат стипендии.

Проект распоряжения правительства России «Об утверждении специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года» проходит независимую антикоррупционную экспертизу и находится на этапе формирования окончательного варианта текста, пишут «Известия».

В настоящее время регионы вместе с работодателями составляют списки самых востребованных профессий.

До конца 2024 года планируется обучить более 450 тыс. человек, при этом россиян старшего возраста будут учить по трем моделям.

Согласно первой, из службы занятости гражданина направят в учебное заведение, где ему дадут новые знания. Рассматриваются и варианты, при которых гражданин получит образовательный сертификат и сам выберет обучающую организацию.

Незанятым гражданам, ищущим работу, будет выплачиваться стипендия, подчеркивается в проекте документа.

Вторым механизмом может стать обучение по направлению работодателей.

Третий — обучение при участии союза «Ворлдскиллс Россия». Гражданин учится, сдает экзамен и после получения документа его резюме автоматически размещается на портале «Работа в России».

В первом и третьем случаях расходы может компенсировать бюджет.