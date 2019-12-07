В Сочи проходит встреча Путина и Лукашенко

16:54

В Сочи проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Основная тема переговоров глав государств — согласование плана экономической интеграции.

Фото с сайта kremlin.ru

«Мы вам благодарны за то, что вы приняли приглашение, к нам приехали сегодня. И именно сегодня это важно, потому что завтра исполняется 20 лет Союзному договору»,— обратился к Лукашенко российский президент.

«Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа, как вы сказали, нашего Договора, и не просим ничего, не настаиваем ни на чем»,— приводит ответ президента Белоруссии «Коммерсант». Он добавил, что в рамках договора должны быть выработаны равные условия для жизни и работы людей и хозяйственных субъектов обоих государств.

Александр Лукашенко также отметил необходимость установления равных условий относительно закупки газа и нефти. «Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть <…> Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений <…> Вот единственная проблема, над которой работают наши правительства»,— сказал президент Белоруссии.

На фоне встречи президентов России и Белоруссии в Минске прошла акция против подписания соглашения. Участники несанкционированной акции оппозиции, которые выступают против интеграции Белоруссии и России, прошли по проспекту Независимости (центральному проспекту белорусской столицы) к Дому правительства на площади Независимости, сообщает «Интерфакс».