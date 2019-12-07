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В Сочи проходит встреча Путина и Лукашенко

16:54 7.12.2019

В Сочи проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Основная тема переговоров глав государств — согласование плана экономической интеграции. 

Фото с сайта kremlin.ru

«Мы вам благодарны за то, что вы приняли приглашение, к нам приехали сегодня. И именно сегодня это важно, потому что завтра исполняется 20 лет Союзному договору»,— обратился к  Лукашенко российский президент. 

«Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа, как вы сказали, нашего Договора, и не просим ничего, не настаиваем ни на чем»,— приводит ответ президента Белоруссии «Коммерсант». Он добавил, что в рамках договора должны быть выработаны равные условия для жизни и работы людей и хозяйственных субъектов обоих государств. 

Александр Лукашенко также отметил необходимость установления равных условий относительно закупки газа и нефти. «Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть <…> Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений <…> Вот единственная проблема, над которой работают наши правительства»,— сказал президент Белоруссии.

На фоне встречи президентов России и Белоруссии в Минске прошла акция против подписания соглашения.  Участники несанкционированной акции оппозиции, которые выступают против интеграции Белоруссии и России, прошли по проспекту Независимости (центральному проспекту белорусской столицы) к Дому правительства на площади Независимости, сообщает «Интерфакс».

Темы: Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.12.2019, 23:42
Гость: иван

покойный жилет успокойся народ Белоруссии не допустит таких обьединений видя судьбу русского народа именно из за таких как ты покойный жилет и происходят непорядочные дела
07.12.2019, 23:23
Гость: Он

с шуваловыми согласовал решения?
07.12.2019, 23:16
Гость: Евгений В

"Санкции", "Санкции"? Нас постоянно пугают этим словом. Уже их столько раз объявляли и корректировали, обновляли....А что конкретно за ними стоит, это для населения РФ большой секрет. "Санкции" стали удобным инструментом для власти при оправдывании перед народом в падении уровня жизни и всех прочих экономических и технических неудачах. А иначе чем можно оправдаться? Больше не чем.
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