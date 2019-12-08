Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

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Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые умоляют поднять пенсионный возраст. Она объяснила это тем, что 65-летние люди работают и не хотят терять работу.

"У меня есть знакомые, которым 65 лет. Их не то что не выгнать на пенсию, они говорят: меняйте закон, делайте до 70. Есть ряд профессий, где 65 лет – это не ограничение. Образование, здравоохранение, культура... Кто там работает, умоляют: можно поднять пенсионный возраст, мы готовы работать, пока способны приносить пользу обществу", - рассказала бывшая спортсменка в интервью изданию "Спорт день за днём".

Коллега Журовой, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддержал ее, отметив, что повышение пенсионного возраста было вынужденной мерой, в том числе и потому, что россияне стали жить лучше.

"Повышение пенсионного возраста — необратимый процесс, потому что, как ни крути, люди стали жить лучше. Это доказывает и то, что до 50-х годов средняя продолжительность жизни составляла 47 лет. Сейчас 47 лет — это молодой мужчина и женщина, которая еще может родить ребенка. И на 2018 год в Москве средний уровень жизни составил 78 лет", — рассказал изданию URA.RU Геннадий Онищенко.