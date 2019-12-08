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Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

21:56 8.12.2019
Светлана Журова. Фото с сайта duma.gov.ru
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Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые  умоляют поднять пенсионный возраст. Она объяснила это тем, что 65-летние люди работают и не хотят терять работу.

"У меня есть знакомые, которым 65 лет. Их не то что не выгнать на пенсию, они говорят: меняйте закон, делайте до 70. Есть ряд профессий, где 65 лет – это не ограничение. Образование, здравоохранение, культура... Кто там работает, умоляют: можно поднять пенсионный возраст, мы готовы работать, пока способны приносить пользу обществу", - рассказала бывшая спортсменка в интервью изданию "Спорт день за днём"

Коллега Журовой,  депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддержал ее, отметив, что повышение пенсионного возраста было вынужденной мерой, в том числе и потому, что россияне стали жить лучше.  

"Повышение пенсионного возраста — необратимый процесс, потому что, как ни крути, люди стали жить лучше. Это доказывает и то, что до 50-х годов средняя продолжительность жизни составляла 47 лет. Сейчас 47 лет — это молодой мужчина и женщина, которая еще может родить ребенка. И на 2018 год в Москве средний уровень жизни составил 78 лет", — рассказал изданию URA.RU Геннадий Онищенко.

 

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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09.12.2019, 00:03
Гость: Carlos

Они хуже Шильгрубера...
09.12.2019, 00:01
Гость: Carlos

В савейских министерствах были люди, тоже желавшие поднять пенсионный возраст - выдавить их на пенсию было очень большой проблемой, они сростались со стулом или с креслом (в зависимости от должности), пускали корни в пол кабинета, это был песец, они доставали всех своим старческим бредом... Мозги уже выгорели, а связи и амбиции - отавались в целости...
Понятное дело, что сталевары, шахтеры до таких лет росто не доживали, а эти были ещ ого-го - и коньячок жрали, и бабца помоложе норовили зажать...
На непыльной работе человек как-то дольше сохраняется.
08.12.2019, 23:58
Гость: Зоя

Работы нет ни для молодежи, ни для выпускников вузов, ни для среднего возраста. О предпенсионерах и говорить нечего, не нужны они никому.
Кто может, спасаются за границей. А эта самоизбранная .... лжет на такую болезненную для измученного народа тему!
Дело в том, что у подонков нынче в тренде издеваться над простыми людьми и эта тупенькая тоже старается не отстать.
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