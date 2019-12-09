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Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол

08:55 9.12.2019
Зенитные ракетные системы С-400
Фото с сайта topwar.ru
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Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на командующего Северным флотом, героя России, вице-адмирала Александра Моисеева, это позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.

"Происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой. В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство зенитные ракетные системы С-400. Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами", - рассказал командующий.

По его словам, благодаря этому Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты.

В целом, говоря о новой технике и вооружении, Моисеев отметил, что их доля в среднем составляет порядка 60%, а по отдельным позициям, как, например, бронетанковая техника, значительно опережает эти показатели.

В сентября стало известно, что полк на Новой Земле впервые оснастили комплексами С-400. Это подразделение заступило на боевое дежурство в 2015 году, но ранее на вооружении стояли комплексы предыдущего поколения С-300.

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.

Темы: Арктика
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Комментарии читателей
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09.12.2019, 15:37
Гость: Виктор

Ошибаетесь, Петр Порошенко! Это на вашей Украине воруют больше, чем даже в США или в странах Африки! С Нового года начинают продавать украинские пахотные земли богатым иностранцам, ибо больше продавать уже нечего, а МВФ требует отдавать долги по кредитам!
09.12.2019, 15:35
Гость: Виктор

Пан, вы с Украины? Тогда продолжайте верить в сказочки о могучих корытах с самолетиками на борту! Глупенький, у России хватит средств не только на то, чтобы потопить корыта в любом море или океане мира, но и стереть с лица земли США и все страны НАТО за считанные часы! Авангард, имеющий скорость в 27 Мах, с территории России долетит до США за 15 минут, Цирконы со скоростью 9 Мах с борта АПЛ, из-под воды, долетит до центров принятия решений в США за 10 минут. Кинжал с борта МИГ-31 или ТУ-160 пролетит 2000 км за 15 минут и уничтожит любую АУГ! А еще есть Посейдон на глубинах до 1 км, который будучи взорван под АУГ превратит её в пар. Голубчик, в оружии 21 века США отстали от России на 12 - 15 лет, Китай на 7 - 8 лет!
09.12.2019, 15:12
Гость: Альфа

А если серьёзно, то вы правы и нынешний режим самый гуманный за всё время существования России по отношению к Западу, поставляющий туда абсолютно всё необходимое и без единого выстрела. Резать курицу, несущие золотые яйца никто не станет- себе дороже.
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