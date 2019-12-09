Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол

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Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на командующего Северным флотом, героя России, вице-адмирала Александра Моисеева, это позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.

"Происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой. В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство зенитные ракетные системы С-400. Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами", - рассказал командующий.

По его словам, благодаря этому Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты.

В целом, говоря о новой технике и вооружении, Моисеев отметил, что их доля в среднем составляет порядка 60%, а по отдельным позициям, как, например, бронетанковая техника, значительно опережает эти показатели.

В сентября стало известно, что полк на Новой Земле впервые оснастили комплексами С-400. Это подразделение заступило на боевое дежурство в 2015 году, но ранее на вооружении стояли комплексы предыдущего поколения С-300.

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.