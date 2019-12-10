Людей старше 80 лет просят подтвердить свое право на пенсию

22:33

Пожилых граждан старше 80 лет приглашают лично явиться в отделение Пенсионного фонда, чтобы они подтвердили свое право на получение пенсии. О массовой рассылке писем с таким приглашением стало известно от жителей Татарстана.

Пенсионный фонд пояснил, зачем пожлым людям нужно явиться лично, несмотря на то. что для части пожилых людей это физически сложно.

Как выяснилось, возраст пенсионера тут особого значения не имеет. Проверяют пенсионеров, которые не получают деньги лично.

Дело в том, что оформить выплату можно разными способами: например, в городах граждане чаще всего используют перевод на банковскую карту, а в сельской местности удобнее получать пенсию наличными из рук почтальона. Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности – когда деньги получает другой гражданин.

Именно в этом случае закон «О страховых пенсиях» требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств, пишет издание Клерк.

«Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств», – пояснили в Пенсионном фонде.

Если же у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, уточнили в ПФР.

