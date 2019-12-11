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Гендиректор «Метростроя» Петербурга арестован по обвинению в растрате

08:00 11.12.2019
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Дзержинский районный суд Петербурга санкционировал арест до 8 февраля 2020 года генерального директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова по делу о растрате, пишет "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов северной столицы.

Отмечается, что Александров вину не признает. Он просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога нежилого помещения стоимостью 25 млн рублей.

По словам адвоката Александрова, нахождение его подзащитного под стражей приведет к банкротству "Метростроя" и оставит без работы 4 тысячи сотрудников ОАО. Однако доказать свое утверждение защита не смогла.

Ранее до 6 февраля был заключён под стражу другой фигурант дела - гендиректор ООО "БТР" Анатолий Болотов. Он был задержан при попытке выехать в Израиль. Свою вину бизнесмен не признает.

По версии следствия, в 2017 году Александров вступил в сговор с Кузьменко и Болотовым для хищения денежных средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку нерудных материалов под видом исполнения государственных контрактов КСМ-5 от 13.12.2013 и КСМ-2 от 18.03.2014.

По данным Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, опубликованным на сайте Смольного, эти контракты связаны со строительством Фрунзенского радиуса от станции метро "Международная" до "Шушар". Три станции Фрунзенского радиуса петербургского метро ("Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары") были открыты для пассажиров 3 октября.

Следствие полагает, что ущерб от действий фигурантов превышает 178 млн рублей.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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11.12.2019, 13:01
Гость: Главное

проверенные.
11.12.2019, 11:10
Гость: вообще то

надо " понять и простить " .Всё же земляки .Да может потом и пригодятся .
11.12.2019, 09:59
Гость: В космосе,

и на Земле, и под землей.
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