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СК потребовал отправить подозреваемого в нападении на Памфилову на лечение

11:43 11.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Следственный комитет РФ объявил о завершении расследования уголовного дела о разбойном нападении на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.

Как заявляют в СК, подозреваемый Ахад Карабалаев на момент совершения преступления «страдал хроническим психическим расстройством» и «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

В связи с этим Следственный комитет просит применить к подозреваемому «принудительные меры медицинского характера».

На главу ЦИК России Эллу Памфилову напали в ночь на 6 сентября в ее загородном доме в подмосковной Истре. Злоумышленник ударил главу ведомства электрошокером и скрылся. Из дома Памфиловой ничего не пропало. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Подозреваемый в нападении был задержан на следующий день — им оказался уроженец Казахстана, находившийся в России с 2014 года без постоянного места жительства и источников дохода.

Темы: Россия, Следственный комитет России, Центризбирком
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Комментарии читателей
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11.12.2019, 13:06
Гость: Прозевали казахского шамана.

Вовремя в дурку не отправили.
11.12.2019, 13:00
Гость: Это еще

надо разобраться кого.
11.12.2019, 12:18
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Странно что не вместе.
Все комментарии (5)
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