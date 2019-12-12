15:27

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Гроб с телом привезли из храма Христа Спасителя, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел панихиду.

В последний путь политика проводили родные, друзья и бывшие коллеги.

На церемонию прощания приехал президент России Владимир Путин, а также жители города, общественные деятели и представители культуры.

Фото с сайта kremlin.ru

Бывшего мэра российской столицы похоронили рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.

Юрий Лужков умер 10 декабря в мюнхенской клинике «Гроссхадерн». Он поступил в больницу с инфарктом, ему сделали операцию. По словам главврача больницы Карла-Вальтера Яуха, смерть наступила от остановки сердца, с которым у бывшего мэра были проблемы.

Лужков возглавлял мэрию Москвы с 1992 по 2010 годы. В 2010 году указом Дмитрия Медведева он был освобожден от должности «в связи с утратой доверия».