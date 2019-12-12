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Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

15:27 12.12.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Гроб с телом привезли из храма Христа Спасителя, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел панихиду.

В последний путь политика проводили родные, друзья и бывшие коллеги.

На церемонию прощания приехал президент России Владимир Путин, а также жители города, общественные деятели и представители культуры.

Фото с сайта kremlin.ru

Бывшего мэра российской столицы похоронили рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.

Юрий Лужков умер 10 декабря в мюнхенской клинике «Гроссхадерн». Он поступил в больницу с инфарктом, ему сделали операцию. По словам главврача больницы Карла-Вальтера Яуха, смерть наступила от остановки сердца, с которым у бывшего мэра были проблемы.

Лужков возглавлял мэрию Москвы с 1992 по 2010 годы. В 2010 году указом Дмитрия Медведева он был освобожден от должности «в связи с утратой доверия».

Темы: Москва, Знаменитости и популярные персоны, Юрий Лужков
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Комментарии читателей
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12.12.2019, 22:52
Гость: Хмы

ЕГЭшник купи глобус, там увидишь что Калининград это РФ.
Город Калининград находится в пределах России, так как Калининградская область является субъектом Российской Федерации, а Калининград - административный центр Калининградской области
12.12.2019, 22:48
Гость: Хмы

В Урюпинске не было свободных раскладушек.
12.12.2019, 21:37
Гость: Кепку как будете делить вдоль или поперек?

Исполнил мечту всей российской власти — наворовал тут, а потом уехал жить заграницу, где пользовался всеми благами нормального государства, которое не давал строить в России. И к российскому здравоохранению, конечно, не приближался — не дурак же
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