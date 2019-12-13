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Стали известны самые упоминаемые в зарубежных СМИ российские миллиардеры

12:20 13.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Роман Абрамович и Олег Дерипаска стали самыми упоминаниемыми в западных СМИ миллиардерами России. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на анализ компании LexisNexis.

Всего эксперты изучали упоминаемость 98 россиян из списка Forbes 2019 года. Первое место занял владелец «Челси» и совладелец компании Evraz Роман Абрамович, у него 9684 упоминания. Более половины публикаций о нем сделаны британскими СМИ, а тематика этих публикаций в основном связана с футболом.

Второе место занял акционер En+ Олег Дерипаска, который отстает от Абрамовича по уровню популярности почти вдвое (4735 публикаций). В начале года о нем писали из-за американских санкций, а осенью его упоминали в связи с возможным лишением гражданства Кипра.

Третье место у Михаила Фридмана – 2894 публикации. Его вызывали на допрос в испанский суд по делу о банкротстве испанской технологической компании Zed WorldWide. Участие Фридмана в процессе освещалось деловыми англоязычными СМИ.

В топ-5 вошли глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и владелец «Т Плюс» Виктор Вексельберг. В первой десятке в порядке убывания числа публикаций также оказались следующие миллиардеры: Павел Дуров, Михаил Прохоров, Леонид Михельсон, Юрий Мильнер и Алишер Усманов.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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13.12.2019, 17:25
Гость: Олег

Зажиревшая отрыжка 1990-х.
13.12.2019, 16:34
Гость: Чингачгук

Инженерам-конструкторам не повезло, вот только что помер, который истошно кричал: эльцын эльцын!
13.12.2019, 16:05
Гость: вадим иванович

фарцевал джинсами и жвачкой и добился успеха а инженеры-конструкторы сгинули в небытиё чудны дела твои аминь
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