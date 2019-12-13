Стали известны самые упоминаемые в зарубежных СМИ российские миллиардеры

12:20

Роман Абрамович и Олег Дерипаска стали самыми упоминаниемыми в западных СМИ миллиардерами России. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на анализ компании LexisNexis.

Всего эксперты изучали упоминаемость 98 россиян из списка Forbes 2019 года. Первое место занял владелец «Челси» и совладелец компании Evraz Роман Абрамович, у него 9684 упоминания. Более половины публикаций о нем сделаны британскими СМИ, а тематика этих публикаций в основном связана с футболом.

Второе место занял акционер En+ Олег Дерипаска, который отстает от Абрамовича по уровню популярности почти вдвое (4735 публикаций). В начале года о нем писали из-за американских санкций, а осенью его упоминали в связи с возможным лишением гражданства Кипра.

Третье место у Михаила Фридмана – 2894 публикации. Его вызывали на допрос в испанский суд по делу о банкротстве испанской технологической компании Zed WorldWide. Участие Фридмана в процессе освещалось деловыми англоязычными СМИ.

В топ-5 вошли глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и владелец «Т Плюс» Виктор Вексельберг. В первой десятке в порядке убывания числа публикаций также оказались следующие миллиардеры: Павел Дуров, Михаил Прохоров, Леонид Михельсон, Юрий Мильнер и Алишер Усманов.