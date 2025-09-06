Reuters удалил видео беседы Путина и Си о долголетии по требованию Китая
Агентство Reuters по требованию Государственного телевидения Китая (CCTV) удалило видео беседы президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпин о способах продлить жизнь и трансплантации органов. Запись была лицензирована CCTV, но вещатель отозвал разрешение на ее использование, пишет РБК.
О разговоре также сообщало агентство Bloomberg. Оно передавало, что на записи Си произнес несколько фраз на китайском языке, среди них «в наши дни» и «70 лет». После этого переводчик произнес по-русски: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок».
Слова ответа Путина были не слышны журналистам. Однако следом на запись попало сказанное переводчиком по-китайски: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет пересаживать постоянно, и люди смогут становиться все моложе и моложе и даже достичь бессмертия».
«Согласно прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет», — сказал также Си.
Запись была сделана в Пекине 3 сентября, когда Путин и глава Китая шли на военный парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Путин в тот же день подтвердил обсуждение с Си вопроса продления продолжительности жизни. «Да-да, это он, по-моему, когда мы шли на парад, председатель [Китая] об этом говорил. <...> Ну да, современные средства и оздоровления, и медицинские средства, даже там хирургические всякие [операции], связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, <...> а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — сказал Путин.
Reuters сообщает, что смонтировало видео в ролик на четыре минуты и распространило его среди более чем 1 тыс. своих клиентов по всему миру, им тоже придется удалить видео. Другие СМИ с лицензией от CCTV тоже опубликовали кадры.
В письме с требованием об удалении от китайского ТВ говорилось о нарушении условий соглашения.
«Редакторская правка, примененная к этому материалу, привела к явному искажению фактов и заявлений, содержащихся в лицензионной трансляции», — цитирует Reuters письмо от CCTV. Западное агентство подчеркивает, что уверено в точности опубликованной информации и не считает, что нарушило свою «давнюю приверженность точной и беспристрастной журналистике».
