Центробанк пятый раз за год снизил ключевую ставку

16:51

Ключевая ставка в России снизилась на 25 базисных пунктов до 6,25% годовых. Как сообщила пресс-служба Центробанка, такое решение принял совет директоров финансового регулятора.

Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, инфляционные ожидания населения снижаются, поясняет свое решение ЦБ. В ноябре дезинфляционные факторы – сдержанный внутренний и внешний спрос, снижение цен на продовольственные и непродовольственные товары, укрепление рубля – продолжили оказывать существенное влияние. Регулятор ожидает, что дезинфляционные риски будут преобладать над проинфляционными в краткосрочной перспективе.

Хотя экономический рост ускорился и к концу года будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона ЦБ в 0,8–1,3%, пока сложно сказать, насколько он устойчив, указывает регулятор, к тому же сохраняются риски замедления мировой экономики.

Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в течение первого полугодия следующего года, сказала журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Наш сигнал не предполагает неизбежности снижения ставки ни в феврале, ни даже в первом полугодии. Дальнейшее снижение ставки станет возможным лишь в том случае, если наш анализ подтвердит, что это необходимо для возвращения инфляции к цели Банка России вблизи 4%», — отметила она.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,5−4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем. При этом годовая инфляция сложится ниже 3% в первом квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета.