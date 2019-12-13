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Центробанк пятый раз за год снизил ключевую ставку

16:51 13.12.2019
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Ключевая ставка в России снизилась на 25 базисных пунктов до 6,25% годовых. Как сообщила пресс-служба Центробанка, такое решение принял совет директоров финансового регулятора.

Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, инфляционные ожидания населения снижаются, поясняет свое решение ЦБ. В ноябре дезинфляционные факторы – сдержанный внутренний и внешний спрос, снижение цен на продовольственные и непродовольственные товары, укрепление рубля – продолжили оказывать существенное влияние. Регулятор ожидает, что дезинфляционные риски будут преобладать над проинфляционными в краткосрочной перспективе.

Хотя экономический рост ускорился и к концу года будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона ЦБ в 0,8–1,3%, пока сложно сказать, насколько он устойчив, указывает регулятор, к тому же сохраняются риски замедления мировой экономики.

Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в течение первого полугодия следующего года, сказала журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Наш сигнал не предполагает неизбежности снижения ставки ни в феврале, ни даже в первом полугодии. Дальнейшее снижение ставки станет возможным лишь в том случае, если наш анализ подтвердит, что это необходимо для возвращения инфляции к цели Банка России вблизи 4%», — отметила она.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,5−4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем. При этом годовая инфляция сложится ниже 3% в первом квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета.

Темы: Россия, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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14.12.2019, 23:49
Гость: Гость

Пятый раз в этом году открываю по этому случаю бутылку шампанского и пятый раз понимаю что зря. И так каждый год.
14.12.2019, 12:45
Гость: Рустему

Ну да! Зато тебе как хорошо бизнесом заниматься, когда инфляция сумасшедшая. Простой народ скорее старается потратить деньги, пока не сгорели. А торгаши богатеют на оборотах и на том, что свою цену на продукт всегда завышают вперед инфляции - получается отличный канал перекачки средств населения в карман барышников.
Да ты сам натуральный паразит, если тебе нужна инфляция для бизнеса. Поработай-ка теперь за 2-3% годовых по прибыли, как весь бизнес работает на Западе.
14.12.2019, 11:26
Гость: Рустем

Логика паразита, зажать спрос без увеличения производства(а то и сокращения) , а деньги направить на получение прибыли, финансовыми спекулянтами.
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